Bursa Transfer Liga Inggris: Liverpool Rekrut Dominik Szoboszlai dari RB Leipzig

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool dikabarkan telah mengamankan Dominik Szoboszlai dari RB Leipzig. Szoboszlai telah menjadi rekrutan kedua The Reds setelah pembelian Alexis Mac Allister dari Brighton & Hove Albion.

Jurnalis spesialis bursa transfer Fabrizio Romano mengatakan Liverpool dikabarkan telah menebus klausul rilis pemain tim nasional Hungaria itu dengan biaya 70 juta euro atau sekitar Rp 1,14 triliun.

Baca Juga: Liverpool Lepas Fabio Carvalho ke RB Leipzig dengan Status Pinjaman

“Dominik Szoboszlai ke Liverpool, here we go, RB Leipzig kini diinformasikan bahwa Liverpool telah membuka klausul pelepasan. Kesepakatan 70 juta euro selesai, akan segera ditandatangani,” tulis Romano melalui Twitter, Sabtu, 1 Juli 2023.

Jurnalis asal Italia itu juga mengabarkan bahwa Liverpool telah menebus klausul rilis Szoboszlai tepat sebelum batas waktu di Central European Time (CET) atau waktu Eropa tengah. “Liverpool telah mengaktifkan klausul 70 juta euro untuk Dominik Szoboszlai tepat sebelum batas waktu, 23,59 CET malam ini,” tulis Romano.

“RB Leipzig telah diberitahu 1 jam yang lalu dan pemain mengonfirmasi keputusan tegasnya untuk menjadi pemain Liverpool,” kata dia menambahkan.

Baca Juga: Barcelona Putus Kontrak Samuel Umtiti yang Tak Maksimal karena Cedera Berkepanjangan

Dalam kesempatan yang sama, Romano mengatakan persyaratan pribadi telah disetujui dan pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu akan menjalani tes medis sesegera mungkin untuk segera menandatangani kontrak.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Didatangkan Leipzig dari RB Salzburg pada Januari 2021, Szoboszlai telah tampil 91 kali di semua ajang dengan mencetak 20 gol dan 22 asssits serta memenangkan dua trofi DFB-Pokal (2021/2022, 2022/2023).

Pada musim 2022/2023, pesepak bola berusia 22 tahun itu tampil gemilang bersama Die Bullen dengan mencetak 10 gol dan 13 assists 46 penampilannya di semua ajang. Pada musim itu, Leipzig dibawanya finis pada posisi ketiga Bundesliga dengan 66 poin, lebih baik dari musim 2021/2022 yang menempati posisi keempat dengan 58 poin.