Klasemen dan Rekap Hasil Liga 1 Pekan Pertama: PSIS Semarang di Puncak, Persib Bandung Ke-10

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua pertandingan sengit berlangsung pada hari terakhir pekan pembuka Liga 1 2023-2024. Persija Jakarta menjamu juara bertahan PSM Makassar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin, 3 Juli 2023 pukul 19.00 WIB. Laga berakhir imbang 1-1.

Kedua tim bermain hati-hati pada awal laga, namun PSM Makassar perlahan meningkatkan agresivitas. Beberapa peluang sempat tercipta, dan pada menit ke-12, sang juara bertahan akhirnya memecah kebuntuan lewat Kenzo Nambu yang membobol gawang Persija Jakarta menyambut umpan Akbar Tanjung.

Selepas jeda, para pemain Persija Jakarta mengurung pertahanan PSM Makassar. Namun, buruknya pengambilan keputusan membuat banyak serangan sia-sia. Upaya mereka baru membuahkan hasil pada menit ke-80 lewat tendangan Ryo Matsumura dari luar kotak penalti.

Pada saat bersamaan, PSIS Semarang berhadapan dengan Bhayangkara Presisi Indonesia FC di Stadion Jatidiri. Tampil di kandang, PSIS Semarang dengan cepat mengambil alih kendali permainan. Peluang Carlos Fortes hanya dalam waktu dua menit menjadi bukti.

Bhayangkara FC jeli memanfaatkan kesempatan lewat serangan balik. Itulah yang terjadi pada menit ke-26. Mendapat umpan tendangan bebas, Muhammad Ragil lolos di kotak penalti PSIS dan menaklukkan kiper Adi Satryo lewat sepakan first time.

Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan intensitas serangan. Mereka berkali-kali melakukan ancaman tapi selalu bisa dihalau perahanan Bhayangkara FC. Untungnya, para pemain Mahesa Jenar tak menyerah. Pada menit ke-86, kerja keras mereka terbayar. Sepak pojok Taisei Marukawa disambut sundulan Carlos Fortes untuk menyamakan kedudukan.

Pada injury time, pemain pengganti, Paulo Gali Freitas, membawa PSIS berbalik unggul. Pemain debutan lainnya, Boubakary Diarra, mencetak gol penentu kemenangan.

Rekap hasil BRI Liga 1 pekan pertama

Senin, 3 Juli 2023.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Persik Kediri vs Borneo FC: 1-1

RANS Nusantara FC vs Persikabo 1973: 2-1



Persija Jakarta vs PSM Makassar: 1-1

PSIS Semarang vs Bhayangkara FC: 3-1

Minggu, 2 Juli 2023

Dewa United Vs Arema FC 1-0

Persib Vs Madura United 1-1

Barito Putera Vs Persita 2-0.

Sabtu, 1 Juli 2023

Bali United Vs PSS Sleman 0-1.

Persis Solo Vs Persebaya 2-3.

Klasemen BRI Liga 1 2023-2023







Pilihan Editor: Hasil Liga 1: Duel Persija Jakarta vs PSM Makassar Berakhir Imbang, Skor 1-1