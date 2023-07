Sergio Ramos Didekati Inter Miami, Berpeluang Reuni dengan Lionel Messi

TEMPO.CO, Jakarta - Sergio Ramos telah dikaitkan dengan kepindahan ke bekas klubnya Sevilla, tetapi di saat yang sama bek berusia 37 tahun itu telah didekati oleh klub Major League Soccer (MLS), Inter Miami. Hal tersebut diungkapkan jurnalis dan pakar transfer Fabrizio Romano.

Seperti dilansir AS pada Senin, 3 Juli 2023, Ramos, yang baru-baru ini meninggalkan Paris Saint-Germain (PSG) setelah dua musim di Parc des Princes, juga memiliki tawaran dari dua klub Liga Pro Saudi. Namun laporan di Spanyol menunjukkan bahwa Ramos menolak kesempatan pindah ke Arab Saudi.

Understand Sergio Ramos has been approached by Inter Miami — one more option on the table waiting for Sergio to pick his next club. #MLS

There are two Saudi clubs also keen on signing Ramos — decision up to him together with his family. pic.twitter.com/IdxQmPeGGz