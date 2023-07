Mural Lionel Messi Muncul di Berbagai Sudut Kota Jelang Kedatangannya di Miami

TEMPO.CO, Jakarta - Demam Lionel Messi melanda Mimai menjelang kedatangan kapten timnas Argentina itu ke klub barunya Inter Miami. Seperti dilaporkan AS pada Jumat, 7 Juli 2023, mural Messi berukuran besar muncul di beberapa tempat di kota itu.

Sejumlah seniman jalanan melompat lebih cepat dari jadwal untuk meningkatkan perasaan baik tentang kedatangan dan debut pemenang Piala Dunia 2022 itu ke Major League Soccer (MLS) Amerika Serikat.

Messi memutuskan untuk bergabung dengan klub milik David Beckham itu setelah kontraknya di PSG selesai. Presiden klub Inter Miami percaya bahwa akuisisi baru dapat menjadi titik awal untuk menjadikan MLS sebagai salah satu dari tiga liga teratas di dunia dan kedatangan Messi membuat persaingan semakin tinggi.

Dua mural Messi muncul di lingkungan Wynwood, Miami utara. Seniman stensil Venezuela, Axel Campos, telah mengubah dinding putih biasa menjadi desain fantastis dari mantan bintang Barcelona itu, memadukan garis-garis biru dan putih kostum timnas Argentina dengan kemeja merah muda Inter Miami yang sekarang terkenal.

Mural tersebut berada di antara berbagai desain pada sejumlah bangunan di area sekitarnya, menjadikan sang bintang hanya salah satu dari banyak karya seni yang menakjubkan untuk dilihat saat berkunjung.

Shoutout to @Arlexcampos on the completion of this amazing @LeoMessi mural in the heart of Wynwood. Can you tell we’re excited?!

Photo by: @rigershaman pic.twitter.com/OaG4KZpaCh