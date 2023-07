Klasemen Liga 1 2023-2024 Pekan Kedua: Peta Persaingan Berubah, Dewa United Naik ke Puncak Usai Kalahkan PSM

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perubahan peta persaingan sudah tersaji pada pekan kedua Liga 1 2023-2024. Dewa United, yang musim lalu finis di posisi kedua terbawah, naik ke puncak klasemen setelah mengalahkan juara bertahan PSM Makassar.

Dewa United menang 2-1 poin di kandang PSM Makassar, Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, dalam pertandingan Sabtu sore, 8 Juli 2023. Sempat kebobolan oleh gol Kenzo Nambu, Dewa United berbalik menang berkat gol Dimitris Kolovos dan Alex Martins.

Baca Juga: Kelebihan dan Kekurangan Format Baru Liga 1 Menurut Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll

Kemenangan ini mengantarkan Dewa United menduduki posisi pertama klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan torehan enam poin. Mereka unggul dua poin dari empat tim lain. PSM Makassar belum pernah menang dalam dua laga awalnya dan kini menempati peringkat 11 klasemen dengan raihan dua poin.

Hasil ini juga menjadikan Dewa United menjadi tim pertama yang mengalahkan PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie. Selama Liga 1 musim lalu Juku Eja tercatat tidak pernah merasakan kekalahan kandang dalam proses menjadi juara.

Borneo FC membayangi Dewa United di posisi dua besar. Tim itu meraih empat poin setelah pada Sabtu mampu mengalahkan Bali United 3-1. Persebaya berada di urutan keempat setelah ditahan Barito Putera 1-1. Sedangkan Persita hanya menempati posisi kedelapan dengan tiga poin setelah menang 2-0 atas PSIS Semarang.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan Kedua

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jumat, 7 Juli 2023

PSS Sleman Vs Persis Solo 2-2

Arema FC Vs Persib 2-3.

Sabtu, 8 Juli 2023

Persebaya Surabaya Vs Barito Putera 1-1

PSM Makassar Vs Dewa United 1-2

Persita Tangerang Vs PSIS Semarang 2-0

Borneo FC Vs Bali United 3-1.

Klasemen Liga 1





Jadwal Liga 1 Hari Ini, Minggu, 9 Juli 2023



15.00 Madura United Vs Persik (Indosiar, Vidio)

19.00 Persikabo Vs Persija (Indosiar, Vidio)

19.00 Bhayangkara FC Vs RANS Nusantara (Vidio).

Pilihan Editor: Hadapi Piala Asia 2023, Timnas Indonesia Senior Akan Latihan di Turki