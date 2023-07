Hasil Liga 1: Barito Putera vs PSS Sleman 3-1, Laskar Antasari Naik Puncak Klasemen Sementara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Barito Putera meraih kemenangan kedua di Liga 1 2023-2024 pekan ketiga saat menjamu PSS Sleman di Stadion Demang Lehman Martapura, Jumat, 14 Juli 2023. Skuad asuhan Rahmad Darmawan menang dengan skor 3-1.

Bermain di hadapan pendukungnya, Barito Putera membuka skor melalui Frendi Saputra pada menit ke-18. Namun, selang sembilan menit kemudian, PSS Sleman mampu menyamakan kedudukan berkat gol dari Kei Sano. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, tim berjuluk Laskar Antasari mencetak dua gol melalui Murilo Mendes pada menit ke-52 dan Bagas Kaffa sepuluh menit setelahnya. Kedudukan 3-1 tidak berubah hingga wasit meniup pluit tanda laga usai.

Ini adalah kemenangan kedua Barito Putera. Sebelumnya mereka juga meraih tiga poin dari laga kandang ketika menjamu Persita Tangerang yang berakhir dengan 2-0. Berikutnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Persebaya Surabaya.

Tambahan tiga poin di laga ini membuat Barito Putera nangkring di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan tujuh poin. Sedangkan, PSS Sleman di posisi kedelapan dengan empat poin.

Bagi PSS Sleman, ini adalah kekalahan pertama mereka di Liga 1 musim ini. Sebelumnya mereka menang di kandang Bali United 1-0 di laga pembuka, disusul dengan hasil imbang 2-2 saat menjamu Persis Solo.

Dalam waktu berbarengan, pertandingan Persikabo 1973 vs PSM Makassar yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, berakhir dengan skor 0-1. Tim Juku Eja meraih tiga poin dalam laga tandang meski bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-66, setelah Dzaky Asraf diusir wasit karena mendapatkan kartu kuning kedua.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Persikabo 1973 saat bertanding melawan PSM Makassar dalam Liga 1 BRI. FOTO/Twitter/@Liga1Match

Meski kalah jumlah pemain, PSM Makassar berhasil meraih kemenangan berkat gol tunggal dari penyerang andalannya, Wiljan Pluim pada menit ke-75. Gol ini tercipta dari bola tendangan sudut Yance Sayuri yang berhasil disundul Pluim.

Kemenangan yang diraih di kandang Persikabo 1973, membuat PSM Makassar di posisi ketujuh klasemen sementara Liga 1 2023-2024, dengan empat poin. Sedangkan, Persikabo di urutan ke-16 dengan koleksi satu poin.

Pertandingan Barito Putera vs PSS Sleman dan Persikabo 1973 vs PSM Makassar ini merupakan dua partai awal pekan ketiga Liga 1 2023-2024 yang dimainkan pada Jumat sore, 14 Juli 2023. Pada hari ini, masih ada satu laga lagi, yakni Persib Bandung vs Dewa United yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, mulai 19.00 WIB.

Pilihan Editor: Pernah Bela Persib Bandung, Mohammed Rashid Ungkap Alasannya Gabung Klub Liga 1 Bali United