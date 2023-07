Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan Ketiga: Ditutup Kemenangan Persija Jakarta atas Bhayangkara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga 1 pekan ketiga ditutup dengan kemenangan Persija Jakarta. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu mengalahkan Bhayangkara Presisi Indonesia FC dengan skor 4-1 di Stadion Patriot Candrabagha, Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 16 Juli 2023.

Bhayangkara FC sempat unggul lebih dulu melalui gol cepat Crislan Henrique Da Silva De Sousa. Macan Kemayoran mampu bangkit dan membalikkan keadaan lewat brace Marko Simic serta gol Riko Simanjuntak dan Akbar Arjunsyah.

Persija meraih kemenangan pertamanya di musim ini setelah terus ditahan lawannya dalam dua partai sebelumnya. Tim asuhan Thomas Doll ini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 5.

Bhayangkara terus kalah dalam tiga laga yang sudah dijalaninya. Mereka terpuruk di dasar klasemen.

Sebelumnya, dalam laga yang berlangsung sore hari, PSIS Semarang mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-0 di Stadion Jatidiri Semarang. Kedua gol dalam laga ini diborong Carlos Fortes di babak kedua.

PSIS meraih kemenangan keduanya musim ini. Mereka naik ke posisi kelima klasemen dengan nilai 6. Persebaya mengalami kekalahan pertama dan kini menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 4.

Pada akhir pekan ketiga, Barito Putera memuncaki klasemen dengan nilai 7, unggul selisih gol dari Dewa United. Pekan ini, Barito menang 3-1 atas PSS Sleman, sedangkan Dewa United menahan Persib Bandung 2-2.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan Ketiga

Jumat, 14 Juli 2023

Barito Putera Vs PSS Sleman 3-1

Persikabo 1973 Vs PSM Makassar 0-1

Persib Bandung Vs Dewa United 2-2.

Sabtu, 15 Juli 2023

Persik Kediri Vs Arema FC 5-2

Rans Nusantara Vs Persita Tangerang 0-1

Persis Solo Vs Borneo FC 2-1

Bali United Vs Madura United 2-1.

Minggu, 16 Juli 2023

PSIS Semarang Vs Persebaya 2-0

Persija Vs Bhayangkara FC 4-1.

Klasemen Liga 1 Pekan Ketiga

