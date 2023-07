Marcus Rashford Setuju Perpanjang Kontrak di Manchester United, Gajinya Capai Rp 5,8 Miliar per Pekan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Marcus Rashford dikabarkan setuju memperpanjang kontraknya di Manchester United selama lima tahun hingga 2028. Ia telah mencapai kesepakatan dengan klub dan akan menerima gaji yang lebih besar dari sebelumnya.

Kontrak Rashford bersama Setan Merah akan habis pada musim panas tahun depan. Situasi tersebut dimanfaatkan klub rival lain untuk mencoba membajaknya dari Old Trafford.

Paris Saint-Germain (PSG) menjadi klub yang santer dirumorkan bakal mendatangkan Rashford sebagai pengganti Kylian Mbappe jika pemain Prancis itu akhirnya hengkang.

Namun, kabar perpanjangan kontrak Rashford sekaligus menjadi penegasan bahwa penyerang berusia 25 tahun itu akan tetap berseragam merah hingga lima tahun ke depan.

Marcus Rashford kabarnya bakal mendapat gaji 300 ribu pound sterling atau sekitar Rp 5,8 miliar per pekan. Angka tersebut lebih rendah dari apa yang dia minta sebelumnya, yakni 500 ribu pound sterling atau sekitar Rp 9,8 miliar per pekan. Tetapi, nilai itu tetap lebih tinggi dari gaji sebelumnya 200 ribu pound sterling atau sekitar Rp 3,9 miliar per pekan.

Pelatih Manchester United Erik Ten Hag sebelumnya yakin bahwa Rashford akan memperpanjang kontraknya. Pemain yang kerap melakukan kegiatan sosial itu masih masuk dalam perencanaan Ten Hag musim depan.

"Saya ingin Marcus Rashford memperbarui kontraknya. Dia menginginkan itu, Manchester United juga sama. Dia merupakan pemain yang berada di sini sejak kecil dan saya memperkirakan hal ini bakal terjadi," tuturnya pada Mei 2023 lalu.

Pada musim lalu, Rashford sempat beberapa kali mengalami cedera. Namun, kondisi tersebut tak menghalanginya untuk tetap maksimal di tiap laga. Terbukti, dia menorehkan 30 gol dan 11 assist dari 56 penampilannya di semua kompetisi.

Catatan tersebut menjadikannya sebagai top skor klub, unggul jauh dari Bruno Fernandes yang hanya mencetak 14 gol dari 59 kali penampilannya di semua kompetisi. Ten Hag pun memuji penampilan Rashford musim lalu, namun dia ingin anak asuhnya bisa memberikan kontribusi lebih pada musim depan.

"Saya senang akhirnya ada pemain Manchester United yang bisa mencetak 30 gol lagi. Tapi musim depan, angka tersebut harus lebih tinggi," tutur Ten Hag.

