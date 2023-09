Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Rabu Malam 20 September, Ada Madrid dan MU

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions akan kembali hadir pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 20-21 September 2023, menampilkan rangkaian pertandingan pekan pertama.

Dua dari pertandingan itu akan disiarkan oleh SCTV, yakni Real Madrid vs Union Berlin dan Bayern Munchen vs Manchester United.

Lata Real Madrid melawan Union Berlin akan berlangsung Kamis malam. Kedua tim menjadi bagian dari Grup C, yang malam ini juga akan menghadirkan laga Braga vs Napoli.

Bayern Munchen vs Manchester United akan berlangsung Kamis dinihari. Kedua tim akan bersaing di Grup A, yang juga akan menghadirkan partai Galatasaray vs FC Copenhagen.

Selain pertandingan-pertandingan yang sudah disebut, malam ini akan pula hadir Arsenal vs PSV Eindhoven, Benfica vs Salzburg, Real Sociedad vs Inter Milan, dan Sevilla vs Lens.

Jadwal Liga Champions

(Pekan pertama, live Vidio)

Rabu malam, 20 September 2023

23:45 Galatasaray vs FC Copenhagen

23:45 Real Madrid vs Union Berlin (SCTV)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kamis dinihari, 21 September 2023

02:00 Arsenal vs PSV Eindhoven

02:00 Bayern Munchen vs Manchester United (SCTV)

02:00 Benfica vs Salzburg

02:00 Braga vs Napoli

02:00 Real Sociedad vs Inter Milan

02:00 Sevilla vs Lens.

Selanjutnya: Rekap hasil Liga Champions Selasa hingga Rabu dinihari