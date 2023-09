Jadwal Siaran Langsung Timnas U-24 Indonesia vs Taiwan di Asian Games 2023 Kamis Hari Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Timnas U-24 Indonesia di Asian Games 2023 akan kembali hadir Kamis hari ini, 21 September 2023. Tim asuhan Indra Sjafri ini akan melawan Taiwan.

Pertandingan akan berlangsung di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua, Cina. Duel kedua tim akan berlangsung mulai 15.00 WIB dengan disiarkan langsung oleh RCTI. Livestreaming-nya juga bisa disaksikan lewat layanan Vidio.

Indonesia akan mengejar kemenangan kedua di Asian Games Hangzhou ini. Sebelumnya, Garuda Muda menang 2-0 atas Kirgistan berkat gol Ramai Rumakiek dan Hugo Samir.

Indonesia saat ini menempati posisi pertama klasemen Grup F dengan nilai tiga dari satu laga. Mereka unggul selisih gol dari Korea Utara. Taiwan dan Kirgistan sama-sama belum meraih poin.

Nantinya dua tim teratas setiap grup lolos ke babak berikutnya, bersama empat posisi ketiga terbaik dari enam grup.

Bila menang lagi dalam laga ini, Indonesia bisa merebut tiket babak 16 besar. Syaratnya, Korea Utara yang bermain lebih belakangan bisa menang atas Kirgistan.

Jadwal Asian Games 2023:

Kamis, 21 September 2023

15.00 Indonesia vs Taiwan (RCTI, Vidio)

15.00 India vs Bangladesh

15.00 Kuwait vs Bahrain

15.00 Mongolia vs Arab Saudi

18.30 Kirgistan vs Korea Utara

18.30 Iran vs Vietnam

18.30 Mynamar vs Cina

18.30 Thialand vs Korea Selatan.

