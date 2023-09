Jadwal Bola Sabtu 23 September 2023: Persib, Persebaya, Man United, Man City, Barca, Bayern, Milan, Juve

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu dinihari, 23-24 September 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, Liga Jerman.

Dari Liga 1 akan hadir tiga laga pekan ke-13. Pertandnga Persebaya Surabaya vs Arema FC dan Bhayangkara FC vs Persib Bandung akan sama-sama disiarkan Indosiar.

Baca Juga: Kupas Tuntas Anatomi Krisis Manchester United Jelang Laga Melawan Burnley di Liga Inggris Malam Ini

Liga Inggris memasuki pekan keenam. Malam ini antara lain akan berlangsung laga Manchester City vs Nottingham Forest, Brentford vs Everton, dan Burnley vs Manchester United.

Liga Spanyol pekan keenam menghadirkan Barcelona vs Celta Vigo. Liga Italia pekan kelima menampilkan AC Milan vs Verona, Sassuolo vs Juventus, dan Lazio vs Monza. Sedangkan partai Bayern Munchen vs Bochum dan Dortmund vs Wolfsburg akan mewarnai jadwal Liga Jerman.

Jadwal bola selengkapnya:

Liga 1

(Pekan Ke-13)

Sabtu, 23 September 2023

15.00 Persikabo vs Persik (Vidio)

15.00 Persebaya Surabaya vs Arema FC (Indosiar, Vidio)

19.00 Bhayangkara FC vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio).

Liga 2

(Pekan ketiga)

Sabtu, 23 September 2023

15:00 Kalteng Putra vs Persewar Waropen.

Liga Inggris

(Pekan keenam, live Vidio)

Sabtu, 23 September 2023

21:00 Crystal Palace vs Fulham (Moji)

21:00 Luton Town vs Wolverhampton

21:00 Manchester City vs Nottingham Forest

23:30 Brentford vs Everton (SCTV)

Minggu, 24 September 2023

02:00 Burnley vs Manchester United.

Liga Spanyol

(Pekan keenam, live Bein Sport dan Vidio)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sabtu, 23 September 2023

19:00 Girona vs Mallorca

21:15 Osasuna vs Sevilla

23:30 Barcelona vs Celta Vigo

Minggu, 24 September 2023

02:00 Almeria vs Valencia.

Liga Italia

(Pekan kelima, live Bein Sports)

Sabtu, 23 September 2023

20:00 AC Milan vs Verona

23:00 Sassuolo vs Juventus

Minggu, 24 September 2023

01:45 Lazio vs Monza

Liga Jerman

(Pekan kelima, live Mola TV)

Sabtu, 23 September 2023

20:30 Agustus vs Mainz

20:30 Monchengladbach vs RB Leipzig

20:30 Bayern Munchen vs Bochum

20:30 Dortmund vs Wolfsburg

20:30 Union Berlin vs Hoffenheim

23:30 Werder Bremen vs FC Köln

Liga Prancis

(Pekan keenam)

Sabtu, 23 September 2023

22:00 Nantes vs Lorient.

Minggu 24 September 2023

02:00 Brest vs Lyon.

Pilihan Editor: Prediksi Bhayangkara FC vs Persib Bandung di Liga 1 Hari Ini