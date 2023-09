Kupas Tuntas Anatomi Krisis Manchester United Jelang Laga Melawan Burnley di Liga Inggris Malam Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United akan kembali tampil di Liga Inggris malam ini, tepatnya pada Minggu dinihari, 24 September 2023. Mereka akan berlaga di markas Burnley, mulai 02.00 WIB.

Mereka akan berjuang bangkit dan keluar dari krisis. United telah kalah dalam empat kali dari lima pertandingan terakhir. Mereka kebobolan 16 gol dalam enam pertandingannya di musim ini.

Ini menjadi penurunan yang sangat tajam dibanding performa musim lalu, ketika mereka finis ketiga dalam klasemen Liga Premier serta memenangi Piala Liga dan mencapai final Piala FA.

Hasil Manchester United musim ini:

Liga Inggris

Man United vs Wolves 1-0

Tottenham vs Man United 2-0

Man United vs Notteingham 3-2

Arsenal vs Man United 3-1

Man United vs Brighton 1-3.

Liga Champions

Bayern Munchen vs Man United 4-3.

Apa komentar pelatih Erik ten Hag soal kondisi ini?

Pelatih Manchester United Erik ten Hag mengatakan tidak tahu mengapa standar skuadnya mengalami kemunduran musim ini. Pria yang kini mulai disebut-sebut akan segera didepak MU ini juga mengakui beberapa pemain tidak berlari "di momen yang tepat" saat kalah dari Bayern Munchen.

"Selalu menjadi kekhawatiran ketika kami tidak berlari tapi saya pikir saat melawan Bayern hal tersebut tidak terjadi. Tetapi dalam situasi tertentu, ya," kata Ten Hag seperti dikutip Manchester Evening News.

"Melawan Spurs, ya, kami tidak berlari terlalu banyak. Kami memiliki pertandingan (di musim) lalu ketika kami melakukan hal yang sama, di mana kami tidak berlari. Tapi saya pikir melawan Bayern kami melakukan yang terbaik dari segi fisik, tapi saya pikir kami tidak selalu berlari pada momen yang tepat."

"Kami telah menunjukkan bisa melakukannya karena tahun lalu kami mencatatkan clean sheet terbanyak di Premier League karena tim ini bertahan dengan sangat baik sebagai sebuah tim, jadi kami harus kembali ke standar itu."

"Saya mendorong tim dan menuntut tim sejak awal musim, tetapi mereka adalah manusia, mereka bukan robot. Jadi mengapa mereka tidak melakukannya, saya mencoba mencari tahu dan mencoba mendapatkan dan memberikan solusi dan saya juga mencoba memotivasi para pemain untuk melakukan pekerjaan."