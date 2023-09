Jadwal Bola Senin 25 September 2023: Liga 1, Liga 2, Juga Ada Penentuan Lawan Timnas U-24 Indonesia di Asian Games 2023.

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin, 25 September 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga 2, dan Asian Games 2023.

Dari Liga 1 ada satu pertandingan terakhir pekan ke-13. Borneo FC akan menjamu PSM Makassar dalam laga yang disiarkan langsung oleh Indosiar.

Borneo FC saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 22, terpaut lima poin dari Madura United yang memuncaki klasemen. PSM Makassar, yang merupakan juara bertahan, masih tercecer di posisi kesembilan klasemen dengan nilai 18.

Hari ini, dari arena Asian Games 2023 di Hangzhou, Cina, akan hadir dua laga terakhir babak penyisihan grup. Salah satunya menjadi penentuan lawan Timnas U-24 Indonesia.

Uzbekistan akan melawan Hong Kong pada sore hari. Ini akan menjadi duel penentuan juara Grup C, yang hanya diisi dua tim.

Pada pertemuan sebelumnya, Ubekistan sudah menang 1-0. Mereka diunggulkan untuk menang lagi dan menjadi juara grup, sekaligus menjadi lawan Indonesia.

Di Grup D Asian Games, Jepang dan Palestina akan berhadapan malam ini. Keduanya sudah lolos ke babak 16 besar dan akan berebut posisi juara grup. Jepang saat ini mengemas nilai 3, unggul 2 poin dari lawannya.

Jadwal bola hari ini juga akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1. Pertandingan Persekat vs Persela Lamongan dan PSDS Deli Serdang vs Sriwijaya yang akan tayang di Vidio.

Jadwal bola selengkapnya





Liga 1

(Pekan ke-13)

Senin, 25 September 2023

19:00 PSM vs Borneo FC (Indosiar, Vidio).

Liga 2

(Pekan ketiga)

Senin, 25 September 2023

15:00 Nusantara vs PSKC Cimahi

15:00 Persekat vs Persela Lamongan (Vidio)

15:30 PSDS Deli Serdang vs Sriwijaya FC (Vidio)

19:00 PSPS Riau vs Semen Padang FC.

Asian Games 2023

(Babak penyisihan grup)

Senin, 25 September 2023

15.00 Uzbekistan vs Hong Kong

18.30 Palestina vs Jepang.

