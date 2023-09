Berita Terkini Asian Games 2023: Ramadhan Sananta dan Beckham Putra Bertolak ke China Malam Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang babak 16 besar cabang olahraga sepak bola Asian Games 2023, timnas U-24 Indonesia mendapatkan tambahan amunisi. Ramadhan Sananta dan Beckham Putra Nugraha dilepas klubnya masing-masing, Persis Solo dan Persib Bandung, untuk bergabung dengan tim asuhan Indra Sjafri.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumardji, mengonfirmasi kabar tersebut. “Kami kemarin sudah konfirmasi dan kami sudah koordinasikan dengan klub baik itu Persis maupun Persib. Ketua Umum PSSI sudah berkoordinasi dan saya tindak lanjuti, dilepas mereka berdua (Ramadhan Sananta dan Beckham Putra) dan nanti malam saya akan antarkan ke China,” kata Sumardji kepada Skor.id pada Senin, 25 September 2023.

Sananta dan Beckham, sebelumnya, tidak dilepas klubnya untuk turun di ajang Asian Games 2023, meski sudah terdaftar sebagai anggota skuad timnas U-24 Indonesia di Asian Games 2023. Indra Sjafri pun tidak bisa mengganti kedua pemain itu dengan pemain lain lantaran masa pendaftaran sudah ditutup.

Ramadhan Sananta tidak dilepas Persis Solo lantaran klub sedang mengalami krisis striker menyusul cederanya Irfan Jauhari dan Fernando Rodriguez. Persis Solo juga kehilangan Arkhan Kaka yang harus mengikuti pemusatan latihan timnas U-17 Indonesia.

Adapun Beckham Putra tidak dilepas lantaran cedera yang sedang dialaminya. Gelandang Persib Bandung itu dikabarkan sudah pulih sehingga akan ikut ke China.

Pemain timnas U-23 Indonesia Beckham Putra saat ditemui di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 27 Agustus 2023. TEMPO/Randy

Timnas U-24 Indonesia dipastikan melaju ke babak 16 besar Asian Games 2022 setelah menempati posisi ketiga klasemen akhir Grup F. Pada fase grup, Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya meraih tiga poin setelah menang atas Kirgiztan (2-0), serta kalah dua kali dari Taiwan (0-1) dan Korea Utara (0-1).

Pada babak 16 besar, Indonesia bakal menghadapi juara Grup C. Saat ini, untuk penentuan juara Grup C masih menunggu hasil laga Uzbekistan vs Hong Kong yang akan berlangsung di Stadion Shangcheng Sports Centre, Hangzhou, Senin sore, 25 September 2023.

Grup C hanya menyisakan dua tim usai Suriah dan Afghanistan mengundurkan diri. Maka itu, laga Uzbekistan dan Hong Kong digelar dua kali. Pada laga pertama, 22 September lalu, Uzbekistan menang tipis 1-0. Babak 16 besar laga timnas U-24 Indonesia melawan juara Grup C bakal digelar di Stadion Shangcheng Sports Centre, Hangzhou, 28 September mendatang.

