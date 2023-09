Jadwal Bola Asian Games 2023 Kamis 28 September: Ada Timnas U-24 Indonesia vs Uzbekistan dan 2 Laga 16 Besar Lain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal sepak bola Asian Games 2023 pada Kamis, 28 September 2023 akan menampilkan tiga pertandingan babak 16 besar. Timnas U-24 Indonesia akan tampil melawan Uzbekistan.

Laga Indonesia vs Uzekistan akan berlangsung Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou, Cina. Kedua tim akan berhadapan mulai 15.30 dengan disiarkan langsung oleh RCTI.

Pelatih Timnas U-24 Indonesia, Indra Sjafri, sudah menyiapkan tim dengan sebaik-baiknya untuk melawan Uzbekistan. “Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik, mohon doa,” kata dia.

Indonesia lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu tim urutan ketiga terbaik. Sedangkan Uzbekistan menjadi juara grup.

Selain laga Indonesia vs Uzbekistan, hari ini juga akan ada dua pertandingan lain, yakni India vs Saudi Arabia dan Jepang vs Myanmar. India atau Saudi Arabia akan menjadi lawan pemenang laga Indonesia vs Uzbekistan di babak perempat final.

Sementara itu, pada Rabu sore hingga malam, 27 September, telah berlangsung lima pertandingan babak 16 besar Asian Games 2023. Iran, Korea Utara, Korea Selatan, Cina, dan Hong Kong sama-sama lolos.

Rekap Hasil dan Jadwal Babak 16 Besar Asian Games 2023

Hasil

Iran vs Thailand 2-0

Korea Utara vs Bahrain 2-0.

Cina vs Qatar 1-0

Hong Kong vs Palestina 1-0

Korea Selatan vs Kirgizstan 5-1.

Jadwal Kamis, 28 September 2023

15:30 Uzbekistan vs Indonesia (RCTI)

18:30 India vs Saudi Arabia

18:30 Jepang vs Myanmar .

Jadwal Perempat Final

Minggu, 1 Oktober 2023

14.00 Uzbekistan/Indonesia vs India/Arab Saudi

18.30 Iran vs Hong Kong

18.30 Jepang/Myanmar vs Korea Utara

19:00 Cina vs Korea Selatan

