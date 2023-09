Jadwal Bola Kamis 28 September 2023: Timnas U-24 Indonesia di Asian Games 2023, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis hingga Jumat dinihari, 28-29 September 2023, akan menampilkan pertandingan Asian Games 2023, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga 2.

Dari Asian Games 2023, akan hadir tiga pertandingan babak 16 besar. Timnas U-24 Indonesia akan melawan Uzbekistan pada sore hari, dalam laga yang disiarkan RCTI.

Selain Indonesia vs Uzbekistan hari ini juga ada India vs Saudi Arabia dan Jepang vs Myanmar. Pemenang laga India vs Jepang akan jadi lawan Indonesia atau Ubekistan di babak perempat final.

Dari Liga Spanyol akan hadir jadwal pekan ketujuh, yang antara lain menampilkan Osasuna vs Atletico Madrid. Liga Italia pekan keenam menghadirkan Genoa vs AS Roma.

Hari ini juga ada jadwal pertandingan Liga 2, yakni Persipura Jayapura vs Persipal BU.

Jadwal Bola Selengkapnya





Asian Games 2023

(Babak 16 besar)

Kamis, 28 September 2023

15:30 Uzbekistan vs Indonesia (RCTI)

18:30 India vs Saudi Arabia

18:30 Jepang vs Myanmar.

Liga Spanyol

(Pekan ketujuh, live Bein Sport dan Vidio)

Jumat, 29 September 2023

00:00 Celta Vigo vs Alaves

00:00 Granada CF vs Betis

02:30 Osasuna vs Atletico Madrid.

Liga Italia

(Pekan keenam, live Bein Sports)

Kamis, 28 September 2023

23:30 Frosinone vs Fiorentina

23:30 Monza vs Bologna

Jumat, 29 September 2023

01:45 Genoa vs AS Roma

Liga 2

(Pekan keempat)

Kamis, 28 September 2023

13:00 Persipura Jayapura vs Persipal BU.

