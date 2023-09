Sepak Bola Asian Games 2023: Rekap Hasil Babak 16 Besar dan Jadwal Perempat Final, Timnas U-24 Kandas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan babak 16 besar kompetisi sepak bola putra Asian Games 2023 sudah tuntas digelar. Timnas U-24 Indonesia gagal melaju.

Indonesia harus angkat koper setelah takluk 0-2 dari Uzbekistan dalam pertandingan di Stadion Shangcheng Sports Centre, Hangzhou, Kamis sore. Laga ini berlangsung hingga babak perpanjangan waktu, yang berhasil dimanfaatkan Uzbekistan meraih dua gol lewat Sherhod Esanov.

Pelatih Timnas U-24 Indonesia, Indra Sjafri, menyoroti satu kelemahan mendasar di timnya.

"Secara head to head sebenarnya partai di 2 x 45 menit mereka juga sulit membongkar compact defence kita tapi lagi-lagi kita kebobolan dari set piece ya, dan sama dengan pertandingan China Taipei, Korea Utara kita juga kebobolan dari set piece," kata dia seusai laga.

Uzbekitan yang lolos selanjutnya akan menghadapi Arab Saudi di babak perempat final. Tim lain yang juga lolos adalah Iran, Korea Utara, Hong Kong, Cina, Jepang, dan Korea Selatan.

Simak rekap hasil babak 16 besar Asian Games 2023 dan jadwal babak perempat final:

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil Babak 16 Besar

Iran vs Thailand 2-0

Korea Utara vs Bahrain 2-0.

Cina vs Qatar 1-0

Hong Kong vs Palestina 1-0

Korea Selatan vs Kirgizstan 5-1

Uzbekistan vs Indonesia 2-0

India vs Saudi Arabia 0-2

Jepang vs Myanmar 7-0.

Jadwal Perempat Final Asian Games 2023

Minggu, 1 Oktober 2023

14.00 Uzbekistan vs Arab Saudi

18.30 Iran vs Hong Kong

18.30 Jepang vs Korea Utara

19:00 Cina vs Korea Selatan

Pilihan Editor: Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini, Klasemen, dan Top Skornya