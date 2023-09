Jadwal Bola Jumat 29 September 2023: Rans Nusantara FC, Bali United, Barcelona, Al Nassr

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat hingga Sabtu dinihari, 29-30 September 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga Spanyol, Liga Prancis, Liga Jerman, dan Liga Arab Saudi.

Jadwal Liga 1 memasuki pekan ke-14. Hari ini ada dua laga, yang sama-sama disiarkan Indosiar, yakni Barito Putera vs Rans Nusantara FC dan Bali United vs Persikabo 1973.

Liga Spanyol akan menampilkan aksi Barcelona yang menjamu Sevilla pada pekan kedelapan. Liga Jerman menghadirkan Hoffenheim vs Dortmund.

Dari Liga Arab Saudi akan hadir aksi para pemain Al Nassr yang berlaga di markas Al Taee. Cristiano Ronaldo akan kembali tampil setelah diistirahatkan di ajang King Cup pekan lalu.

Kini, Al Nassr menempati posisi kelima dengan nilai 15 dari tujuh laga. Mereka masih tertinggal tiga angka dari Al Ittihad di puncak klasemen. Al Taee di urutan ke-12 dengan nilai 7.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga 1

(Pekan Ke-14)

Jumat, 29 September 2023

15.00 Barito Putera vs Rans Nusantara FC (Indosiar, Vidio)

19.00 Bali United vs Persikabo 1973 (Indosiar, Vidio).

Liga 2

(Pekan keempat)

Jumat, 29 September 2023

14:00 Sulut United vs Persewar Waropen.

Liga Spanyol

(Pekan kedelapan)

Sabtu, 30 September 2023

02:00 Barcelona vs Sevilla (Bein Sport dan Vidio)

Liga Prancis

(Pekan kedelapan)

Sabtu, 30 September 2023

02:00 Strasbourg vs Lens.

Liga Jerman

(Pekan ketujuh, live Mola TV)

Sabtu, 30 September 2023

01:30 Hoffenheim vs Dortmund.

Liga Arab Saudi

(Pekan kedelapan)

Jumat, 29 September 2023

20:00 Al Feiha vs Al Ittihad

22:00 Al Hazem vs Al Taawon

22:00 Al Taee vs Al Nassr.

Sabtu, 30 September 2023

01:00 Al Hilal vs Al Shabab.

