Real Madrid Umumkan Skuad untuk Lawan Napoli di Liga Champions, Tak Ada Nama David Alaba

TEMPO.CO, Jakarta - David Alaba akan absen lagi dari skuad Real Madrid untuk bertandang ke Napoli dalam laga penting Liga Champions pada Rabu dini hari WIB, 4 Oktober 2023. Nama bek tengah Austria itu tidak tercantum dalam daftar skuad yang diumumkan pelatih Carlo Ancelotti menjelang perjalanan ke Italia pada Ahad, 1 Oktober.

Untuk mengimbangi kekurangan bek tengah, Ancelotti sekali lagi menaruh kepercayaannya pada pemain tim cadangan Castilla, Alvaro Carrillo, yang berada di bangku cadangan di Montilivi saat melawan Girona di Liga Spanyol, tetapi tidak mendapat kesempatan bermain.

Kehadiran bek ini di stadion Maradona, Napoli, dapat menjadi sangat penting dalam persiapan pertandingan liga berikutnya melawan Osasuna. Ini karena untuk pertandingan itu, Ancelotti mungkin hanya memiliki Antonio Rudiger sebagai bek tengah di tim utama.

Keraguan akan kondisi cedera Alaba diperburuk oleh kemungkinan skorsing yang akan diterima Nacho menyusul tekel keras yang dia lakukan pada pertandingan melawan Girona.

Our squad for the match @en_sscnapoli!#UCL pic.twitter.com/19H6hHvnAx