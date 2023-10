Jadwal Bola Senin 2 Oktober 2023: Chelsea di Liga Inggris, Al Nassr di Liga Champions Asia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin hingga Selasa dinihari, 2-3 Oktober 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Champions Asia.

Kompetisi Liga 1 menampilkan rangkaian jadwal pekan keempat. Hari ini ada dua laga, yakni Persipa Pati vs Persekat Tegal dan PSKC Cimahi vs Persikab Bandung.

Liga Inggris akan menghadirkan satu laga terakhir pekan ketujuh. Fulham vs Chelsea akan disiarkan langsung oleh SCTV, mulai 02.00 WIB.

Chelsea akan berjuang bangkit setelah gagal menang dalam tiga laga. The Blues kini menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 5. Fulham ada di urutan ke-12 dengan nilai 8.

Dari Liga Spanyol akan hadir laga Las Palmas vs Celta Vigo. Sedangkan Liga Italia menampilkan tiga jadwal pekan ketujuh, termasuk Torino vs Verona dan Fiorentina vs Cagliari.

Sementara itu, dari Liga Champions Asia pekan kedua, klub Arab Saudi Al Nassr akan kembali beraksi. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan akan berlaga di kandang, menyambut Istiqlol Dushanbe (Tajikistan). Selain itu ada juga laga Sepahan (Iran) vs Al Ittihad (Arab Saudi).

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga 2

(Pekan keempat)

Senin, 2 Oktober 2023

15:00 Persipa Pati vs Persekat Tegal

15:00 PSKC Cimahi vs Persikab Bandung.

Liga Inggris

(Pekan ketujuh)

Selasa, 3 Oktober 2023

02:00 Fulham vs Chelsea (SCTV, Vidio).

Liga Spanyol

(Pekan kedelapan, live Bein Sport dan Vidio)

Selasa, 3 Oktober 2023

02:00 Las Palmas vs Celta Vigo.

Liga Italia

(Pekan ketujuh, live Bein Sport dan Vidio)

Senin, 2 Oktober 2023

23:30 Sassuolo vs Monza

23:30 Torino vs Verona.

Selasa, 3 Oktober 2023

01:45 Fiorentina vs Cagliari.

Liga Champions Asia

(Pekan kedua)

Senin, 2 Oktober 2023

19:00 OKMK (Uzbekistan) vs Al Quwa Al Jawiya (Irak)

23:00 Al Sharjah (UEA) vs Al-Faisaly Amman (Yordania)

23:00 Nasaf Qarshi (Uzbejustan) vs Al-Sadd (Qatat)

23:00 Sepahan (Iran) vs Al Ittihad (Arab Saudi).

Selasa, 3 Oktober 2023

01:00 Al Nassr (Arab Saudi) vs Istiqlol Dushanbe (Tajikistan) --live SPOTV.

01:00 Al-Duhail (Qatat) vs Persepolis (Iran).

