Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Rabu Malam 4 Oktober 2023: Ada Dortmund vs AC Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pekan kedua akan kembali hadir pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 4-5 Oktober 2023. Dua dari delapan pertandingan yang berlangsung disiarkan oleh SCTV.

Laga Dortmund vs AC Milan merupakan salah satu dari laga live di SCTV itu. Keduanya bersaing di Grup F, yang malam ini juga akan diisi laga Newcastle vs PSG.

Persaingan di grup neraga ini sudah berlangsung ketat memasuki pekan kedua ini. PSG saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 3, disusul Newcastle dan AC Milan dengan nilai 1. Sedangkan Dortmund belum memiliki poin.

Laga lain yang akan live di SCTV adalah Atletico Madrid vs Feyenoord. Kedua tim bersaing di Grup E, yang malam ini juga akan diwarnai laga Celtic vs Lazio,

Feyenoord saat ini memuncaki klasemen grup ini dengan nilai 3. Atletico dan Lazio sama-sama mengemas nilai 1. Sedangkan Celtic belum meraih angka.

Jadwal Liga Champions malam ini juga akan diisi laga Porto vs Barcelona di Grup F. Kedua tim sama-sama mengemas nilai 3 poin sehingga akan berebut posisi puncak klasemen dalam laga nanti.

Pertandingan RB Leipzig vs Manchester City akan mengisi Grup G. Man City, yang merupakan juara bertahan, kini mengemas nilai 3, sama persis dengan Leipzig.

Jadwal Liga Champions

(pekan kedua, live Vidio)

Rabu, 4 Oktober 2023

23.45 Atletico Madrid vs Feyenoord (SCTV)

23.45 Antwerp vs Shakhtar Donetsk

Kamis, 5 Oktober 2023

02.00 Red Star Belgrade vs Young Boys

02.00 Dortmund vs AC Milan (SCTV)

02.00 Newcastle vs PSG

02.00 RB Leipzig vs Man City

02.00 Porto vs Barcelona

02.00 Celtic vs Lazio.