Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Ke-15 Jumat 6 Oktober 2023: Ada 4 Laga, Aksi Rans dan Borneo FC Live di Indosiar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-15 akan dimulai hari ini, Jumat, 6 Okobter 2023. Ada empat laga yang akan hadir, dua di antaranya akan disiarkan langsung Indosiar.

Laga Rans Nusantara FC vs PSIS Semarang akan menjadi pembuka, pada 15.00 WIB. Ini merupakan salah satu laga yang akan live di Indosiar.

Rans Nusantara akan berusaha bangkit setelah gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Mereka kini ada di posisi kelima klasemen dengan nilai 23, terpaut satu angka dari PSIS yang ada di atasnya.

Dalam pertemuan musim lalu, PSIS Semarang menang sekali dan satu laga lain berakhir seri.

Pada sore hari juga ada pertandingan Persikabo 1973 vs Persis Solo. Persikbao masih berkutat di zona degradasi dengan nilai 9, sedangkan Persis ada di urutan 10 klasemen dengan nilai 19.

Pada malam hari, pertandingan Arema FC vs Borneo FC akan live di Indosiar. Ini jadi duel tim papan atas dan papan bawah klasemen.

Borneo FC kini memuncaki klasemen dengan nilai 28. Arema FC ada di zona degradasi urutan 16, dengan nilai 13.

Pada malam hari juga ada laga Dewa United vs PSS Sleman. Kedua tim sama-sama mengemas nilai 18, berada di posisi 11 dan 13 klasemen.

Jadwal siaran langsung Liga 1 hari ini:

15.00 Rans Nusantara FC vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio)

15.00 Persikabo vs Persis Solo (Vidio)

19.00 Dewa United vs PSS Sleman (Vidio)

19.00 Arema FC vs Borneo FC (Indosiar, Vidio).