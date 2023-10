Piala Asia 2023: Qatar Siapkan 9 Stadion, Termasuk 7 Arena Piala Dunia 2022

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Piala Asia 2023 Qatar akan diselenggarakan pada 12 Januari-10 Februari 2024. Panitia penyelenggara setempat akan menyiapkan sembilan stadion sebagai arena pertandingan, termasuk tujuh tempat yang digunakan untuk Piala Dunia 2022.

“Kami mengantisipasi akan ada minat yang luar biasa terhadap turnamen ini, yang akan menampilkan para pemain terbaik dari seluruh Asia bersaing untuk meraih kejayaan,” kata Hassan Al Kuwari, Direktur Eksekutif Pemasaran dan Komunikasi Panitia Penyelengagra Piala Asia 2023, dikutip dari Reuters.

Panitia juga telah menetapkan bahwa laga pembuka dan partai final diadakan di Stadion Lusail. Stadion ini berkapasitas 88.966 kursi dan pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia. Sebanyak 24 tim, yang telah diundi ke dalam enam grup, akan berlomba menjadi yang terbaik di Qatar.

FIFA World Cup Qatar 2022 Stadium Preview - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - September 29, 2022 General view inside the stadium ahead of the World Cup REUTERS/Mohammed Dabbous

Selain Stadion Lusail, enam stadion untuk Piala Dunia juga disiapkan sebagai arena pertandingan. Stadion-stadion tersebut adalah Stadion Al Bayt yang berkapasitas 60 ribu penonton, Khalifa International Stadium yang merupakan stadion tertua di Qatar, dan Stadion Al Janoub yang memiliki sistem pendingin inovatif dan atap yang bisa dibuka. Berada di kota Al Wakrah, stadion ini menampung 40 ribu penonton.

Stadion Ahmad bin Ali juga bakal digunakan. Stadion berkapasitas 40 ribu penonton ini sangat dekat dengan gurun sehingga suhu bisa menjadi panas. Stadion Al Thumama yang berkapasitas 40 ribu dan Education City Stadium yang mampu menampung 45 ribu penonton bakal dipakai juga. Dua stadion lainnya adalah Stadion Jassim bin Hamad dan Stadion Abdulla bin Khalifa.

Tuan rumah Qatar adalah juara bertahan setelah memenangkan gelar Piala Asia 2019. Setelah mencatatkan rekor tak terkalahkan yang mengesankan saat itu, Qatar tergabung di Grup A bersama China, Tajikistan, dan Lebanon.

Adapun timnas Indonesia akan berada di Grup D. Skuad Garuda akan bersaing dengan Jepang, Iraq, dan Vietnam.

Education City Stadium di Qatar yang menjadi salah satu stadion Piala Dunia 2022. Qatar2022.qa

