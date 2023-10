Hasil dan Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Latin Pekan Ke-3: Argentina Menang, Brasil Seri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Argentina dan Brasil meraih hasil berbeda pada pertandingan pekan ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Latin, Jumat pagi, 13 Oktober 2023. Argentina menang, sedangkan Brasil tertahan.

Argentina berhasil mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0 di Stadion Monumental, Buenos. Gol cepat dari Nicolas Otamendi, pada menit ketiga, menjadi penentu kemenangan tersebut.

Argentina mendominasi jalannya pertandingan dengan mencatatkan 70 persen penguasaan bola dan total melepaskan 14 tendangan yang lima di antaranya tepat sasaran.

Lionel Messi yang baru pulih dari cedera menjadi cadangan dalam pertandingan ini. Ia baru masuk pada menit ke-53 menggantikan Julian Alvarez.

Hasil ini mengantarkan Argentina naik ke peringkat pertama klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Conmebol dengan raihan sembilan poin dari tiga pertandingan. Sedangkan Paraguay masih tertahan di posisi ke-9 dengan satu poin.

Dalam pertandingan lain, Brasil gagal menjaga kesempurnaannya. Mereka bermain imbang 1-1 saat menjamu Venezuela.

Tim Samba memimpin pada menit ke-50, lewat gol Gabriel, yang memanfaatkan umpan Neymar. Gol mereka berikutnya, pada menit ke-73 lewat Vinicius Jr, dibatalkan dengan bantuan VAR karena offside.

Venezuela membalas pada menit ke-85. Mereka mendapat gol dari Eduard Bello.

Brasil turun ke posisi kedua klasemen dengan nilai tujuh dari tiga laga. Venezuela di urutan keenam dengan nilai empat.

Dalam laga lain, Kolumbia ditahan Uruguay 2-2, Bolivia takluk 1-2 saat menjamu Ekuador , sedangkan Cile mengalahkan Peru 2-0.

Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan melibatkan 10 tim. Tiap peserta akan saling bertemu dua kali, kandang dan tandang. Nantinya enam tim teratas berhak lolos ke putaran final. Sedangkan tim urutan ketujuh menjalani playoff antarzona.

Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan

Hasil Pekan Ketiga

Jumat, 13 Oktober 2023

Brasil vs Venezuela 1-1

Argentina vs Paraguay 1-0

Kolumbia vs Uruguay 2-2

Bolivia vs Ekuador 1-2

Cile vs Peru 2-0.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan

No Negara Main Gol Poin 1 Argentina 3 5-0 9 2 Brasil 3 7-2 7 3 Kolombia 3 3-2 5 4 Uruguay 3 6-5 4 5 Cile 3 3-3 4 6 Venezuela 3 2-2 4 7 Ekuador 3 4-3 3 8 Paraguay 3 0-2 1 9 Peru 3 0-3 1 10 Bolivia 3 2-10 0