Cristiano Ronaldo Jadi Pemain dengan Bayaran Tertinggi di Dunia, Lionel Messi di Posisi Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Forbes telah merilis daftar pemain sepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo berada di urutan teratas. Penyerang Portugal itu mencatat bayaran US$ 260 juta atau Rp 4,29 triliun.

Daftar ini berubah setiap tahun karena beberapa transfer internasional yang mengejutkan telah menghasilkan perubahan signifikan.

Seperti dilansir AS pada Jumat, 13 Oktober 2023, untuk tahun kedua berturut-turut, Lionel Messi menduduki peringkat kedua daftar pemain dengan bayaran tertinggi di dunia, tetapi ada beberapa perubahan signifikan.

Pada 2022, pemenang Piala Dunia 2022 asal Argentina ini memperoleh US$ 120 juta atau Rp 1,98 triliun, yang dibagi menjadi US$ 65 juta yang diperoleh di lapangan dan US$ 55 juta dari kesepakatan sponsorship.

Kini dalam penghitungan 2023 yang disajikan oleh Forbes, Messi tetap berada di peringkat kedua dalam daftar tersebut, meski angkanya berubah setelah pindah ke Inter Miami.

Menurut situs web terkenal tersebut, total pendapatan Messi adalah US$ 135 juta atau Rp 2,22 triliun, US$ 65 juta di antaranya berasal dari gaji tahunannya bersama Inter Miami. Adapun mantan bintang Barcelona itu menghasilkan US$ 70 juta dalam kesepakatan di luar lapangan, berkat kepindahannya ke MLS.

Berikut ini 11 pemain dengan bayaran tertinggi di dunia pada 2023 versi Forbes:

1. Cristiano Ronaldo - Al Nassr - US$ 260 juta

2. Lionel Messi - Inter Miami - US$ 135 juta

3. Neymar - Al Hilal - US$ 112 juta

4. Kylian Mbappe - PSG - US$ 110 juta

5. Karim Benzema - Al Ittihad - US$ 106 juta

6. Erling Haaland - Manchester City - US$ 58 juta

7. Mohamed Salah - Liverpool - US$ 53 juta

8. Sadio Mane - Al Nassr - US$ 52 juta

9. Kevin De Bruyne - Manchester City - US$ 39 juta

10. Harry Kane - Bayern Munich - US$ 36 juta

11. Robert Lewandowski - Barcelona - US$ 34 juta

AS

