Rekap Hasil Kualifikasi Euro 2024 Selasa Dinihari 17 Oktober 2023: Portugal dan Belanda Menang, Belgia Seri, Austria Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Selasa dinihari WIB, 17 Oktober 2023, menampilkan rangkaian laga pekan kedelapan Kualifikasi Euro 2024. Portugal dan Belanda menang, Belgia bermain seri dalam laga yang terhenti di tengah jalan, sedangkan Timnas Austria lolos ke putaran final.

Portugal, yang sudah lolos ke putaran final, menang 5-0 saat berlaga di markas Bosnia. Mereka pun memastikan diri menjadi juara grup J.

Cristiano Ronaldo memborong dua gol dalam laga ini, salah satunya dari titik penalti. Gol Portugal lainnya diceploskan Bruno Fernandes, Joao Cancelo, dan Joao Felix.

Portugal kini memuncaki grup J dengan nilai 24 dari 8 laga. Dengan dua laga tersisa, nilainya tak mungkin terkejar olah Slovakia (16) di posisi kedua.

Tiket putaran final yang kedua dari grup ini belum terdistribusi. Slovakia masih bersaing dengan Luksemburg (11) dan Islandia (10) dalam dua laga tersisa.

Dalam laga lain, Belgia yang sudah lolos hanya bermain 1-1 saat menjamu Swedia. Mereka kebobolan oleh gol Viktor Gyokeres, lalu membalas lewat Romelu Lukaku.

Laga ini hanya berlangsung setengah babak dan dihentikan karena ada dua orang tewas karena penembakan di seputar stadion.

Di grup sama, Grup F, Austria menang 1-0 di markas Azerbaijan. Gol Marcel Sabitzer dalam laga ini memastikan mereka lolos ke putaran final Euro 2024.

Belgia dan Austria sama-sama mengemas nilai 16, tak mungkin lagi dikejar Swedia (6 poin) di posisi ketiga. Kedua tim masih akan berebut posisi juara grup dalam laga tersisa.

Sementara itu, Belanda menang 1-0 di kandang Yunani. Gol penalti Virgil van Dijk menjadi pembeda.

Dalam laga ini ada penalti Wout Weghorst yang gagal berbuah gol. Juga ada kartu merah buat pelatih Yunani, Gustavo Poyet, di akhir laga.

Belanda dan Yunani kini menempati posisi kedua dan ketiga klasemen Grup B dengan nilai sama (12). Mereka masih akan bersaing berebut tiket putaran final untuk mendampingi Prancis yang sudah lolos.

Jadwal Kualifikasi Euro 2024 pekan kedelapan masih akan hadir malam ini. Laga besar Inggris vs Italia akan tersaji.

Hasil Kualifikasi Euro 2024

Azerbaijan vs Austria 0-1

Belgia vs Swedia 1-1

Bosnia vs Portugal 0-5

Gibraltar vs Irlandia 0-4

Yunani vs Belanda 0-1

Islandia vs Liechtenstein 4-0

Luksemburg vs Slowakia 0-1