Head-to-head Inggris vs Italia Menjelang Laga Kualifikasi Euro 2024 Selasa Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan antara Timnas Inggris vs Italia akan tersaji di ajang Kualifikasi Euro 2024. Pertandingan akan digelar di Stadion Wembley pada Rabu, 18 Oktober 2023, pada pukul 01.45 WIB.

Bagi Italia, pertemuan menghadapi Inggris menjadi penting jika ingin langkah mereka lolos ke putaran final Euro 2024 tidak terganggu. Posisi Gli Azzurri belum aman karena baru mengoleksi 10 poin dari lima pertandingan di Grup C hasil dari tiga kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah.

Poin mereka saat ini sama dengan Ukraina yang mengoleksi 10 poin, tetapi negara yang sedang berkonflik dengan Rusia itu sudah tampil dalam enam pertandingan. Dilansir dari Transfermarkt, kedua negara pernah berhadapan dalam 31 pertandingan di berbagai ajang, Italia mengoleksi 13 kemenangan, Inggris menang sembilan kali, dan sembilan laga lain berakhir imbang.

Dalam lima pertandingan terakhir di bawah asuhan Gareth Southgate, tercatat the Three Lions hanya pernah sekali menang dari Gli Azzurri. Pertemuan pertama terjadi pada Maret 2018 pada laga persahabatan yang berakhir 1-1, The Three Lions mencetak gol lebih dulu melalui Jamie Vardy pada menit ke-26 sebelum disamakan Lorenzo Insigne pada menit ke-87.

Keduanya kembali bertemu di babak final Euro 2020. Kala itu, Gareth Southgate gagal mempersembahkan gelar untuk Inggris setelah Italia menang dengan skor 3-2 pada babak adu penalti setelah imbang 1-1.

Pada fase grup UEFA Nations League 2022-2023, kedua negara berada dalam satu grup. Pertemuan pertama berakhir imbang 0-0, sedangkan pada laga kedua, Italia menang dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Giacomo Raspadori pada menit ke-68.

Terakhir, kedua tim berhadapan pada bulan Maret 2023 lalu di pertemuan pertama Kualifikasi Euro 2024, Inggris berhasil menang dengan skor 2-1 berkat gol Declan Rice dan Harry Kane, sedangkan Italia memperoleh gol balasan Mateo Retegui.

Inggris memang lebih diunggulkan kali ini, apalagi Italia sedang ditimpa masalah internal setelah beberapa pemain dikabarkan terlibat dalam taruhan ilegal. Namun, melihat dari rekor pertemuan kedua tim, Inggris harus tetap waspada kenangan buruk saat kalah di final Euro 2020 pada laga di Wembley, jelas masih membekas bagi mereka.

Head-to-Head Inggris vs Italia

Inggris hanya berhasil memenangkan satu dari tujuh pertemuan terakhir mereka dengan Italia.

Italia hanya kebobolan lebih dari satu gol sebanyak dua kali dalam 12 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi melawan Inggris.

Italia belum pernah kalah di laga tandang kualifikasi level kontinental sejak 2006.

Inggris sedang mencatatkan 12 kemenangan beruntun di kualifikasi Euro di kandang sendiri.

Inggris mencatatkan 10 clean sheet dalam 10 pertandingan kualifikasi Euro terakhir yang dimainkan di kandang sendiri.

SKOR.ID | SPORTSKEEDA

