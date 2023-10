Rekap Hasil Kualifikasi Euro 2024 Rabu Dinihari 18 Oktober: Inggris Lolos setelah Kalahkan Italia 3-1, Hungaria Masih Harus Menunggu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Rabu dinihari, 18 Oktober 2023, menampilkan rangkaian Kualifikasi Euro 2024. Timnas Inggris lolos ke putaran final setelah mengalahkan Italia, sedangkan Hungaria masih harus menunggu.

Timnas Inggris berhasil mengalahkan Italia dengan skpr 3-1 di Wembley. Mereka menjadi tim kesembilan yang lolos ke putaran final yang akan digelar di Jerman.

The Three Lions tertinggal lebih dahulu lewat gol Gianluca Scamacca. Namun, mereka mampu bangkit lewat dua gol Harry Kane, yang pertama penalti, dan satu dari Marcus Rashford.

Hasil ini membuat Inggris mapan di puncak klasemen Grup C dengan nilai 18 dari enam laga. Mereka unggul tiga poin dari Ukraina, yang dalam laga lain menang 3-1 atas Malta. Posisi Inggris dari dua besar klasemen tak mungkin digeser Italia yang ada di posisi ketiga dengan nilai 10 dan kalah head-to-head meski masih menyisakan dua laga.

Italia masih berpeluang lolos. Mereka tertinggal tiga angka dari Ukraina, tapi rivalnya itu sudah memainkan tujuh laga alias hanya menyisakan satu pertandingan saja. Satu pertadingan tersebut adalah laga kandang melawan Italia, pada bulan depan, yang harus dimainkan di tempat netral.

Negara lain yang berpeluang lolos pada Rabu dinihari adalah Hungaria. Namun, mereka gagal memanfaatkan kesempatan tersebut setelah hanya bermain 2-2 dengan Lithuania.

Lithuania, yang baru menang sekali di Grup G, memimpin saat turun minum melalui gol-gol Fedor Cernych dan Pijus Sirvys. Tetapi Hungaria membalas melalui penalti kapten Dominik Szoboszlai pada dan sundulan Barnabas Varga.

Hungaria harus menunggu hingga bulan depan untuk memastikan tiket ke putaran final di Euro 2024. Mereka mengemas nilai 14 dari enam laga, unggul satu poin dari Serbia di peringkat kedua. Nilai Hungaria masih mungkin dikejar Montenegro yang ada di posisi ketiga (8).

Sementara itu, di Grup H, persaingan masih ketat setelah Denmark dan Slovenia sama-sama menang. Denmark menang 2-1 di markas San Marino, sedangkan Slovinia mengalahkan tuan rumah Irlandia Utara 1-0. Kedua tim kini sama-sama mengemas nilai 19, unggul enam poin dari Kazakhstan.

Selain Inggris, tim yang sudah lolos ke putaran final adalah Jerman (tuan rumah), Austria, Belgia, Prancis, Portugal, Skotlandia, Spanyol, dan Turki.

Hasil Kualifikasi Euro 2024

(Pekan kedelapan)

Finlandia vs Kazakstan 1-2

Inggris vs Italia 3-1

Lithuania vs Hungaria 2-2

Malta vs Ukraina 1-3

Irlandia Utara vs Slovenia 0-1

San Marino vs Denmark 1-2

Serbia vs Montenegro 3-1.

REUTERS

