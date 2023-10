Prediksi Barcelona vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol Minggu Malam Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duel Barcelona vs Athletic Bilbao akan menjadi salah satu partai pekan kesepuluh Liga Spanyol, Minggu malam waktu setempat atau Senin dinihari WIB, 23 Oktober 2023. Ini menjadi laga penting bagi tim asuhan Xavi Hernandez dalam persaingan papan atas La Liga.

Barcelona kini menempati peringkat keempat klasemen dengan 21 poin, terpaut empat poin dari Real Madrid yang naik ke puncak klasemen setelah menahan imbang Sevilla pada Sabtu.

Di laga terakhir sebelum jeda internasional, Barcelona ditahan imbang 2-2 oleh Granada. Itu menjadi hasil seri ketiga Blugrana musim ini. Meski belum terkalahkan, hasil tiga kali imbang membuat posisinya keluar dari tiga besar.

Dalam laga itu, Barcelona kebobolan dua gol lebih dulu oleh Bryan Zaragoza Martinez. Namun mampu membalas lewat Lamine Yamal di pengujung babak pertama, kemudian Sergio Roberto menjelang babak kedua berakhir.

Di satu sisi, Athletic Bilbao sat ini berada di peringkat keenam dengan 17 poin. Mereka akan tiba di Camp Nou setelah mencatat kemenangan kandang 3-0 atas Almeria. Tiga gol kemenangan dicetak oleh Gorka Guruzeta, Dani Garcia, dan Oihan Sancet.

Bermain kandang melawan Athletic Bilbao, Barcelona lebih diugggulkan dengan keuggulan rekor pertemuan mereka. Dalam empat pertemuan terakhir di Liga Spanyol, Blaugrana tak pernah kalah melawan Athletic Bilbao, tiga kali menang dan hanya sekali imbang.

Rekor Pertemuan

12 Maret 2023: Athletic Bilbao vs Barcelona 0-1 di La Liga

23 Oktober 2023: Barcelona vs Athletic Bilbao 4-0 di La Liga

27 Februari 2022: Barcelona vs Athletic Bilbao 4-0 di La Liga

20 Januari 2022: Athletic Bilbao vs Barcelona 3-2 di Copa del Rey

21 Agustus 2021: Athletic Bilbao vs Barcelona 1-1 di La Liga

17 April 2021: Athletic Bilbao vs Barcelona 0-4 di Copa del Rey

Berita Tim

Barcelona memiliki masalah terhadap cedera panjang sejumlah pemain. Namun, Xavi Hernandez mengatakan kabar gembira bahwa Lamine Yamal dan Alejandro Balde akan bisa dimainkan setelah masalah kebugaran.

Sergio Roberto, Jules Kounde, Robert Lewandowski, Raphinha, Frenkie de Jong, dan Pedri, masih absen. Tetapi, ada kemungkinan, di antara mereka bisa kembali pekan depan.

Lewandowski, Raphinha, De Jong, dan Pedri, diperkirakan bisa kembali untuk El Clasico, yang bisa jadi sangat penting.

Sementara itu, Ronald Araujo dan Ilkay Gundogan diragukan ketersediaannya. Namun, keduanya dinyatakan fit untuk menjadi starter di laga ini. Sedangkan Oriol Romeu diperkirakan bisa kembali ke tim.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di kubu Athletic Bilbao, Nico Williams yang santer dikaitkan dengan kepindahannya ke Barcelona, akan absen karena masalah punggung. Sedangkan, Yeray Alvarez absen karena masalah otot yang dideritanya saat pertandingan terakhir melawan Almeria.

Aitor Paredes diperkirakan masuk menggantikan Yeray. Sementara, Iker Muniani berpotensi kembali bermain di area sayap karena absennya Nico Williams.

Mikel Vesga, Peru Nolaskoain dan Inigo Ruiz de Galarreta juga harus absen karena cedera, yang juga dialami saat melawan Almeira.

Dani Garcia yang mencetak gol melawan Almeira diyakini akan tetap mempertahankan tempatnya di lini tengah bersama Ander Herrera, sementara Oscar de Marcos akan kembali bermain sebagai bek kanan.

Perkiraan Susunan Pemain

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Christensen, Araujo, Balde; Gundogan, Romeu, Gavi; Yamal, F Torres, Felix

Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, Paredes, Vivian, Berchiche; Herrera, D Garcia; I Williams, Sancet, Muniain; Guruzeta

Prediksi Pertandingan Barcelona vs Athletic Bilbao

Barcelona diprediksi bisa memenangi laga kandang Liga Spanyol pekan kesepuluh di Camp Nou pada Minggu ini, terlebih Athletic Bilbao kehilangan beberapa pemain karena masalah kebugaran. Meski tim asuhan Xavi Hernandez juga tak diperkuat pilar utama mereka, mereka diyakini bisa mengatasi permainan tim tamu.

SPORTS MOLE, WHO SCORED

Pilihan Editor: Jadwal Bola Minggu 22 Oktober 2023: Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia