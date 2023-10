Jadwal Bola Sabtu 28 Oktober 2023: El Clasico, Persib, Arsenal, Chelsea, Juventus, Bayern, Al Nassr

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Jumat dinihari WIB, 27-28 Oktober 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis, dan Liga Arab Saudi.

Kompetisi Liga 1 memasuki pekan ke-17. Hari ini ada tiga laga yang akan berlangsung. Dua di antaranya, Arema FC vs Madura United dan Persib Bandung vs PSS Sleman, akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-10 akan menghadirkan sejumlah laga menarik, termasuk Chelsea vs Brentford dan Arsenal vs Sheffield United. Selain itu ada pertandingan Wolves vs Newcastle yang disiarkan langsung oleh SCTV.

Liga Spanyol pekan ke-11 akan menampilkan laga besar, yakni El Clasico Barcelona vs Real Madrid. Liga Italia pekan ke-10 diewarnai laga Juventus vs Verona. Liga Jerman diisi Bayern Munchen vs Darmstadt. Sedangkan Lens vs Nantes hadir di Liga Prancis.

Malam ini juga ada jadwal Liga Arab Saudi pekan ke-11. Cristiano Ronaldo akan kembali tampil saat Al Nassr menyambangi Al Feiha.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga 1

(Pekan ke-17)

Sabtu, 28 Oktober 2023

15.00 Arema FC vs Madura United (Indosiar, Vidio)

19.00 Persib Bandung vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

19.00 Borneo FC vs Dewa United (Vidio).





Liga Inggris

(Pekan ke-10, live Vidio)

Sabtu, 28 Oktober 2023

18:30 Chelsea vs Brentford

21:00 Arsenal vs Sheffield United

21:00 Bournemouth vs Burnley

23:30 Wolves vs Newcastle (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-11, live Bein Sport dan Vidio)

Sabtu, 28 Oktober 2023

19:00 Almeria vs Las Palmas

21:15 Barcelona vs Real Madrid

23:30 Mallorca vs Getafe

Minggu, 29 Oktober 2023

02:00 Cadiz CF vs Sevilla

Liga Italia

(Pekan ke-10, live Bein Sports)

Sabtu, 28 Oktober 2023

20:00 Sassuolo vs Bologna

23:00 Lecce vs Torino

Minggu, 29 Oktober 2023

01:45 Juventus vs Verona

Liga Jerman

(Pekan kesembilan, live Mola TV)

Sabtu, 28 Oktober 2023

20:30 Augsburg vs Wolfsburg

20:30 M'gladbach vs Heidenheim

20:30 Bayern Munchen vs Darmstadt

20:30 Stuttgart vs Hoffenheim

20:30 Werder Bremen vs Union Berlin

23:30 RB Leipzig vs FC Koln

Liga Prancis

(Pekan ke-10)

Sabtu, 28 Oktober 2023

22:00 Reims vs Lorient

Minggu, 29 Oktober 2023

02:00 Lens vs Nantes

Jadwal Liga Arab Saudi

(Pekan ke-11, Live SPOTV)

Sabtu, 28 Oktober 2023

22:00 Abha vs Al Shabab

22:00 Al Feiha vs Al Nassr

Minggu, 29 Oktober 2023

01:00 Al Wehda Al Ettifaq.

