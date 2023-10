Klasemen dan Top Skor Liga 1 Pekan Ke-17 setelah Persis Solo Kalahkan Bhayangkara FC 2-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persis Solo menang dalam laga terakhirnya di putaran pertama Liga 1. Mereka mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 2-1 di Stadion Maguwoharjo, Minggu, 29 Oktober 2023.

Bhayangkara memulai dengan baik dan unggul lewat gol Alef Vieira Santos pada menit ke-10. Persis menyamakan kedudukan melalui Althaf Indie pada menit ke-38. Mereka kemudian menang berkat gol Fernando Rodriguez Ortega pada menit ke-44.

Persis Solo bangkit setelah gagal menang dalam tiga laga terakhirnya. Mereka menempati posisi ke-10 klasemen dengan mengemas 23 poin.

Bhayangkara menderita kekalahan ke-12 dalam 17 laga. Mereka masih terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 7.

Pada malam ini masih ada satu laga pekan ke-17 yang akan berlangsung. PSIS Semarang akan menjamu Persija Jakarta dalam laga yang disiarkan langsung oleh Indosiar.

PSIS Semarang menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 27. Pesija ada di posisi ke-13 dengan nilai 20.

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-17

Jumat, 27 Oktober 2023

Persik Kediri vs Persebaya Surabaya 4-0

Barito Putera vs Persikabo 1-1.

Sabtu, 28 Oktober 2023

Arema FC vs Madura United 1-1

Persib Bandung vs PSS Sleman 4-1

Borneo FC vs Dewa United 3-1.

Minggu, 29 Oktober 2023

15.00 Persis Solo vs Bhayangkara FC (Indosiar, Vidio)

19.00 PSIS Semarang vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Senin, 30 Oktober 2023

15.00 RANS Nusantara vs PSM Makassar (Vidio, Indosiar)

19.00 Bali United vs Persita Tangerang (Vidio, Indosiar).

Klasemen Liga 1

