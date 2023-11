Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Ke-18, Top Skor, dan Klasemennya: Diawali Madura United vs Persib Bandung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2023/2024 akan memasuki putaran kedua. Jadwal pekan ke-18 akan dimulai Rabu ini, 1 November 2023.

Pertandingan Madura United vs Persib Bandung akan jadi pembukan rangkaian jadwal pekan ini. kedua tim akan berhadapan malam ini, di Stadion Gelora Bangkalan.

Ini akan jadi duel menarik antara tim tiga besar klasemen. Persib saat ini menempati posisi kedua dengan nilai 31, hanya unggul selisih gol dari Madura United yang ada di bawahnya.

Persib dalam performa lebih baik dari lawannya. Mereka hanya seri sekali dalam lima laga terakhirnya dan sisanya menang. Pada periode sama, Madura United hanya menang sekali dan dua kali kalah.

Pada musim lalu, Persib unggul dalam pertemuan antara kedua tim. Persib menang 1-0 di markas lawannya lalu menahan mereka 1-1 di Bandung.

Selain laga Madura United vs Persib Bandung, jawal Liga 1 pekan ke-18 juga akan diisi pertandingan PSM Makassar vs Persija Jakarta, Persikabo 1973 vs Rans Nusantara FC , dan Borneo vs Persik Kediri.

Jadwal Liga 1 Pekan Ke-18

Rabu, 1 November 2023

19:00 Madura United vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio)

Kamis, 2 November 2023

15:00 Arema FC vs Dewa United (Indosiar, Vidio)

15:00 Persebaya vs Persis Solo (Vidio)

19:00 Borneo vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

19:00 Bhayangkara FC vs PSIS Semarang (Vidio)

Jumat, 3 November 2023

15:00 PSS Sleman vs Bali United (Indosiar, Vidio)

19:00 PSM Makassar vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 4 November 2023

15:00 Persikabo 1973 vs Rans Nusantara FC (Indosiar, Vidio)

19:00 Persita vs Barito Putera (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1

