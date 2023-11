Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1 Pekan Ke-18: Bali United Kalahkan PSS Sleman 1-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bali United berhasil mengawali putaran kedua Liga 1 dengan baik. Mereka mengalahkan PSS Sleman dalam pertandingan pekan ke-18 di Stadion Maguwoharjo Sleman, Jumat, 3 November 2023.

Gol tunggal dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Mohammed Bassim pada menit ke-34. Gol ini tercipta berkat assist dari Ardi Idrus.

Bali United berhasil menjaga tren positif mereka dan meraih kemenangan kelima secara beruntun. Tim asuhan Stefano Cugurra itu naik ke posisi ketiga klasemen dengan nilai 33.

PSS Sleman gagal menang untuk kelima kalinya secara beruntun. Mereka ada di posisi ke-14 dengan nilai 19.

Pada malam ini masih ada satu jadwal pertandingan Liga 1 yang akan berlangsung. PSM Makassar akan menjamu Persija Jakarta di Pare-pare, mulai 19.00 WIB. Aksi kedua tim akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Kedua tim besar ini sama-sama masih merana. PSM Makassar, yang merupakan juara bertahan, ada di posisi ke-12 dengan nilai 22. Sedangkan Persija setingkat di bawahnya dengan nilai 20.

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-18

Rabu, 1 November 2023

Madura United vs Persib Bandung 0-1.

Kamis, 2 November 2023

Arema FC vs Dewa United 2-1

Borneo vs Persik Kediri 3-0

Bhayangkara FC vs PSIS Semarang 1-1.

Jumat, 3 November 2023

PSS Sleman vs Bali United 0-1.

19:00 PSM Makassar vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 4 November 2023

15:00 Persikabo 1973 vs Rans Nusantara FC (Indosiar, Vidio)

19:00 Persita vs Barito Putera (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1





