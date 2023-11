Klasemen dan Top Skor Liga Spanyol Pekan Ke-12 setelah Real Madrid Ditahan Rayo Vallecano 0-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid menyia-nyiakan beberapa peluang saat mereka ditahan imbang 0-0 Rayo Vallecano dalam pertandingan Liga Spanyol pekan ke-12 di Santiago Bernabeu, Senin dinihari WIB, 6 November 2023.

Hasil ini membuat mereka tetap berada di urutan kedua klasemen di belakang Girona. Pasukan Carlo Ancelotti mengumpulkan 29 poin, tertinggal dua poin dari Girona yang terus tampil mengejutkan termasuk menang 4-2 di Osasuna pada hari Sabtu.

Barcelona membayangi kedua tim itu. Mereka berada di posisi ketiga mengoleksi 27 poin setelah menang dramatis 1-0 atas Real Sociedad.

Real Madrid mendominasi permainan sejak awal. Tetapi mereka tidak bisa mencetak gol meski terus memberikan tekanan dan mencatatkan 22 tembakan. Rayo menampilkan pertahanan yang kuat, dipimpin oleh kiper mereka Stole Dimitrievski, yang mampu menahan upaya Fede Valverde dan Joselu di babak pertama.

Vinicius Jr sempat mengira dia telah memberi Real keunggulan pada menit ke-66. Tetapi golnya dianulir karena sebelumnya berada dalam posisi offside.

Real Madrid selanjutnya akan menjamu Braga di Liga Champions pada hari Rabu.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-12)

Sabtu 4 November 2023

Las Palmas vs Atletico Madrid 2-1

Osasuna vs Girona 2-4

Real Betis vs Mallorca 2-0

Celta Vigo vs Sevilla 1-1

Real Sociedad vs Barcelona 0-1.

Minggu, 5 November 2023

Deportivo Alaves vs Almeria 1-0

Valencia vs Granada 1-0

Villarreal vs Athletic Club 2-3

Real Madrid vs Rayo Vallecano 0-0.

Selasa, 7 Oktober 2023

03:00 Getafe vs Cadiz.

Klasemen Liga Spanyol