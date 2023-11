Jadwal Bola Live Selasa 6 November 2023: AC Milan vs PSG di Liga Champions Eropa, Al Nassr di Liga Champions Asia, Juga Ada Liga 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa hingga Rabu dinihari WIB, 6-7 November 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Champions Eropa , Liga Champions Asia, dan Liga 2.

Jadwal Liga Champions malam ini akan menampilkan dua laga yang disiarkan SCTV, yakni Shakhtar Donetsk vs Barcelona dan AC Milan vs PSG.

Barca memuncaki klasemen Grup H dengan nilai 9, unggul 3 angka dari Porto, yang akan melawan Antwerp. Shakhtar ada di posisi ketiga dengan nilai 3. Adapun Milan ada di dasar klasemen Grup F dengan nilai 2, tertinggal 4 angka dari PSG di puncak klasemen.

Selain itu dua laga di atas, malam ini juga ada partai menarik lain, seperti Dortmund vs Newcastle United, Atletico Madrid vs Celtic, dan Manchester City vs Young Boys.

Jadwal Liga Champions Asia juga akan menampilkan laga pekan keeempat. Cristiano Ronaldo akan tampil malam ini, saat Al Nassr berlaga di markas Al-Duhail (Qatar).

Al Nassr mengincar kemenangan keempat dalam empat laga. Mereka memuncaki klasemen Grup E dengan nilai 9, unggul 3 poin dari Persepolis (Iran). Al Duhail di posisi ketiga dengan nilai 1.

Dari ajang Liga 2 Indonesia akan berlangsung satu pertandingan pekan ke-8, yakni Persewar Waropen vs Kalteng Putra. Kedua tim bersaing di Grup 4. Persewar menepati posisi kedua klasemen dengan nilai 11, unggul dua poin dari Kalteng di posisi kelima.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga Champions

(Pekan Keempat, live Vidio)

Rabu, 8 November 2023

00:45 Dortmund vs Newcastle United

00:45 Shakhtar vs Barcelona (SCTV)

03:00 AC Milan vs PSG (SCTV)

03:00 Atletico Madrid vs Celtic

03:00 Crvena zvezda vs RB Leipzig

03:00 FC Porto vs Antwerp

03:00 Lazio vs Feyenoord

03:00 Manchester City vs Young Boys.

Liga Champions Asia

(Pekan keempat)

Selasa, 7 Novemeber 2023

17:00 Kawasaki Frontale (Jepang) vs Pathum United (Thailand)

17:00 Shandong Taishan (Cina) vs Incheon (Korea)

19:00 Johor DT (Malaysia) vs Ulsan Hyundai (Korea)

19:00 Kaya (Filipina) vs Yokohama F. Marinos (Jepang)

21:00 Ahal (Turkmenistan) vs Pakhtakor (Uzbekistan)

21:00 Istiqlol Dushanbe (Tajikistan) vs Persepolis (Iran)

23:00 Al Feiha (Saudi) Al Ain (UEA).

Rabu, 8 November 2023

01:00 Al-Duhail (Qatar) vs Al Nassr (Saudi) -- Live RCTI.

Liga 2

(Live Vidio)

Selasa, 7 November 2023

13:00 Persewar Waropen vs Kalteng Putra.

