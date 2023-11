Jadwal Bola Rabu 8 November 2023: Liga Champions Eropa, Liga Champions Asia, Piala AFC, Liga 1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu hingga Kamis dinihari WIB, 8-9 November 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Champions Eropa, Liga Champions Asia, Piala AFC, dan Liga 1.

Jadwal Liga Champions malam ini akan menampilkan dua laga pekan keempat yang disiarkan SCTV, yakni Napoli vs Union Berlin dan Arsenal vs Sevilla. Selain itu ada laga menarik lain, termasuk Bayern Munchen vs Galatasaray, FC Copenhagen vs Manchester United, Real Madrid vs Braga, dan Salzburg va Inter.

Jadwal Liga Champions Asia juga akan menampilkan laga pekan keeempat. Beberapa tim Asia Tenggara akan tampil, yakni Buriram (Thailand) yang melawan Melbourne City (Australia), Lion City (Singapura) menghadapi Jeonbuk (Korea), Bangkok United (Thailand) vs Kitchee (Hong Kong), dan Hanoi FC (Vietnam) vs Wuhan Three Towns (Cina).

Hari ini juga akan tampil klub Indonesia Bali United di Piala AFC. Mereka akan menjamu Central Coast Mariners (Australia).

Jadwal Liga 1 Indonesia menampilkan tiga laga pekan ke-19, yakni Persib Bandung vs Arema FC , Persik Kediri vs Madura United, dan Persis Solo vs PSS Sleman.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga Champions

(Pekan Keempat, live Vidio)

Kamis, 9 November 2023

00:45 Napoli vs Union Berlin (SCTV)

00:45 Real Sociedad vs Benfica

03:00 Arsenal vs Sevilla (SCTV)

03:00 Bayern Munchen vs Galatasaray

03:00 FC Copenhagen vs Manchester United

03:00 PSV vs Lens

03:00 Real Madrid vs Braga

03:00 Salzburg va Inter.

Liga Champions Asia

(Pekan keempat)

Rabu, 8 Novemeber 2023

16:00 Melbourne City (Australia) vs Buriram (Thailand)

17:00 Kofu (Jepang) vs Zhejiang Professional (Cina)

17:00 Lion City (Singapura) vs Jeonbuk (Korea)

17:00 Pohang (Korea) vs Urawa Reds (Jepang)

19:00 Bangkok United (Thailand) vs Kitchee (Hong Kong)

19:00 Hanoi FC (Vietnam) vs Wuhan Three Towns (Cina).

Piala AFC

(Pekan keempat)





Rabu, 8 November 2023

15:00 Stallion (Filipina) vs Terengganu (Malaysia)

19:00 Bali United (Indonesia) vs Central Coast Mariners (Australia)--live RCTI.

Liga 1

(Pekan ke-19)

Rabu, 8 November 2023

15:00 Persib Bandung vs Arema FC (Indosiar, Vidio)

15:00 Persik Kediri vs Madura United (Vidio)

19:00 Persis Solo vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio).

