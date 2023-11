Jadwal Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini Minggu 12 November 2023: 4 Laga Live; Ada Aksi Prancis, Jerman, AS, Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Piala Dunia U-17 2023 hari ini, Minggu, 12 November 2023, akan menampilkan empat pertandingan dari Grup E dan F. Timnas Prancis U-17, Jerman, Amerika Serikat, dan Korea Selatan akan beraksi.

Pada sore hari, ada dua laga yang akan berlangsung. Prancis akan menjamu Burkina Faso di Jakarta International Stadium. Sedangkan Venezuela melawan Selandia Baru di Stadion Si Jalak Harupat Bandung.

Pada malam hari, Korea Selatan akan menghadapi Amerika Serikat di JIS. Sedangkan Jerman ditantang Meksiko di Bandung.

Di antara tim yang tampil hari ini, Meskiko memiliki prestasi paling kinclong. Mereka pernah juara dua kali, pada 2005 dan 2011. Prancis juga pernah sekali juara pada 2001.

Jerman baru sekali menjadi runner-up dalam 10 tampilan sebelumnya. Torehan terbaik Amerika adalah tiga kali menduduki peringkat ketiga.

Korea Selatan akan tampil untuk ketujuh kali dengan prestasi terbaik tiga kali lolos ke perempt final. Burkina Faso pernah finis di posisi ketiga. Venezuela baru tampil sekali dan kandas di babak grup, sama persis dengan Selandia Baru.

Jadwal Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini, Minggu, 12 November 2023:

16.00 WIB

JIS: Prancis vs Burkina Faso (Indosiar, Vidio)

Stadion Si Jalak Harupat: Venezuela vs Selandia Baru (SCTV, Vidio).

19.00 WIB

JIS: Korea Selatan vs Amerika Serikat (Vidio).

Stadion Si Jalak Harupat: Meksiko vs Jerman (Indosiar, Vidio).

Hasil Piala Dunia U-17 2023

Jumat, 10 November 2023

Grup A

Panama vs Maroko 0-2

Indonesia vs Ekuador 1-1.

Grup B

Mali vs Uzbekistan 3-0

Spanyol vs Kanada 2-0.

Hasil Sabtu, 11 November 2023

Grup C

Kaledonia Baru vs Inggris 0-10.

Brasil vs Iran 2-3.

Grup D

Jepang vs Polandia 1-0

Argentina vs Senegal 1-2.

