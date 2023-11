Lionel Messi Jadi Model Koleksi Retro Timnas Argentina

TEMPO.CO, Jakarta - Saat timnas Argentina dan Lionel Messi bersiap menjelang tampil di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Uruguay dan Brasil, para penggemar Albiceleste heboh dengan kabar raksasa pakaian olahraga Adidas akan merilis koleksi retro yang menampilkan atasan hoodie, kaus oblong, dan celana olahraga dengan nuansa masa lalu.

Namun, seperti dilansir AS pada Senin, 13 November 2023, yang paling menarik dari koleksi ini tidak diragukan lagi adalah remake dari seragam tandang biru terkenal yang dikenakan oleh timnas Argentina di Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

Destined to be the hottest jersey over Christmas,

Argentina ´94 World Cup retro reissue by Adidas

pic.twitter.com/cHDDpBKjTX