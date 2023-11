Kualifikasi Euro 2024: Cedera Bahu, Jude Bellingham dan Levi Colwill Mundur dari Timnas Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Jude Bellingham dan Levi Colwill mengundurkan diri dari skuad Inggris karena cedera bahu pada Selasa, 14 November 2023, menjelang dua pertandingan terakhir kualifikasi Euro 2024. Kedua pemain akan kembali ke klub masing-masing untuk melanjutkan rehabilitasi, kata FA Inggris dalam sebuah pernyataan.

Colwill melewatkan pertandingan Chelsea melawan Manchester City di Liga Premier pada Ahad lalu, sementara Bellingham absen dalam dua pertandingan terakhir Real Madrid.

An update from St. George's Park, as @BellinghamJude and @levi_colwill return to their clubs to continue their rehabilitation.

Recover well, lads