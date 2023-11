Klasemen Piala Dunia U-17 2023 Kamis Pagi 16 November: 6 Tim Lolos ke Babak 16 Besar, Ini Daftarnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga tim peserta berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023, Rabu, 18 November. Dengan tambahan tersebut kini sudah ada enam tim yang melaju.

Timnas Prancis U-17 lolos dari Grup E. Mereka menang 1-0 atas Korea Selatan dalam laga di Jakarta International Stadium. Kemenangan tersebut dipastikan oleh gol Mathis Amougou.

Kemenangan ini memastikan Prancis melaju ke babak 16 besar dengan koleksi enam poin dari dua pertandingan. Selain Prancis, Amerika Serikat yang memperoleh enam poin juga dipastikan melaju ke babak 16 besar.

Amerika lolos pada sore hari, setelah menang 2-1 atas Burkina Faso. Kemenangan tersebut dipastikan oleh gol Keyrol Figueroa dan Nimfasha Berchimas.

Tim lain yang juga lolos adalah Jerman. Mereka melaju setelah menundukkan Selandia Baru dengan skor 3-1 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Rabu malam.

Jerman mempertahankan posisinya di puncak klasemen Grup F dengan koleksi enam poin dari dua pertandingan. Sedangkan Selandia Baru berada di posisi keempat dengan nol poin. Venezuela ada di posisi kedua dengan nilai 4, sedangkan Meksiko di urutakan ketiga.

Dengan lolosnya ketiga tim ini, saat ini sudah ada enam tim yang lolos ke babak 16 besar. Sebelumnya, Spanyol, Inggris, dan Senegal juga sudah melaju.

Rekap Hasil Piala Dunia U-17 2023

Jumat, 10 November 2023

Grup A

Panama vs Maroko 0-2

Indonesia vs Ekuador 1-1.

Grup B

Mali vs Uzbekistan 3-0

Spanyol vs Kanada 2-0.

Hasil Sabtu, 11 November 2023

Grup C

Kaledonia Baru vs Inggris 0-10.

Brasil vs Iran 2-3.

Grup D

Jepang vs Polandia 1-0

Argentina vs Senegal 1-2.

Hasil Minggu, 12 November 2023

Grup E

Prancis vs Burkina Faso 3-0

Korea Selatan vs Amerika Serikat 1-3

Grup F

Venezuela vs Selandia Baru 3-0

Meksiko vs Jerman 1-3.

Hasil Senin, 13 November 2023

Grup A

Maroko vs Ekuador 0-2

Indonesia vs Panama 1-1.

Grup B

Spanyol vs Mali 1-0

Uzbekistan vs Kanada 3-0.

Hasil Selasa, 14 November 2023

Grup C

Brasil vs Kaledonia Baru 9-0

Inggris vs Iran 2-1.

Grup D

Senegal vs Polandia 4-1

Jepang vs Argentina 1-3.

Hasil Rabu, 15 November:

Grup E

Amerika Serikat vs Burkina Faso 2-1

Prancis vs Korea Selatan 1-0.

Grup F

Meksiko vs Venezuela 2-2

Selandia Baru vs Jerman 1-3.

Klasemen Piala Dunia U-17

Klasemen Grup A

Klasemen Grup B

Klasemen Grup C

Klasemen Grup D

Klasemen Grup E

Klasemen Grup F

