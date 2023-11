Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan Matchday 5 dan 6, Ada Brasil vs Argentina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan akan bergulir kembali. Sejumlah tim unggulan seperti Brasil dan Argentina akan kembali beraksi untuk mengamankan posisi di klasemen sementara.

Bulan November 2023 akan digelar pertandingan kelima dan keenam pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan. Salah satu pertandingan akan mempertemukan antara Brasil vs Argentina.

Pertandingan kelima Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan akan digelar mulai Jumat, 17 November 2023. Sebanyak lima pertandingan akan digelar.

Pertandingan pertama yang digelar pada matchday kelima adalah Bolivia vs Peru yang digelar di Stadion Hermando Siles, La Paz. Dalam empat laga sebelumnya kedua tim belum pernah meraih kemenangan. Peru baru mengoleksi satu poin, Bolivia tanpa poin dan duduk di dasar klasemen.

Pertandingan Venezuela vs Ekuador akan berlangsung pada pukul 05.00 WIB. Venezuela yang mengoleksi tujuh poin dari empat laga akan berusaha mempertahankan posisinya di empat besar.

Pada pukul 07.00 WIB akan digelar laga Kolombia vs Brasil, dan Argentina vs Uruguay. Brasil yang tak menang dalam dua laga terakhir akan memanfaatkan hasil Argentina vs Uruguay untuk memperbaiki kondisi.

Apabila Argentina kalah atau imbang dan Brasil menang, selisih poin kedua tim akan terpangkas. Jika Uruguay kalah atau imbang dan Tim Samba menang, mereka akan naik ke posisi dua klasemen.

Argentina sejauh ini masih perkasa dengan koleksi 12 poin dari empat pertandingan, mereka menyapu bersih semua pertandingan di babak kualifikasi ini, bahkan gawang mereka belumkebobolan.

Terakhir adalah laga Cile vs Paraguay yang digelar pada pukul 07.30 WIB. Cile sementara ini duduk di posisi kedelapan klasemen, Paraguay yang ada di posisi ketujuh juga memiliki koleksi poin yang sama (4), hanya unggul selisih gol.

Selanjutnya matchday keenam akan diselenggarakan Rabu, 22 November 2023. Lima laga akan kembali digelar pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan.

Pukul 06.00 WIB, Paraguay akan menjamu Kolombia pada pertandingan yang dijadwalkan akan digelar di Stadion Defensores del Chaco, Asuncion.

Selanjutnya pada pukul 06.30 WIB akan menampilkan laga Ekuador vs Cile dan Uruguay vs Bolivia, hasil dari pekan kelima membuat laga ini menentukan persaingan di papan tengah.

Laga sengit akan terjadi pada pukul 07.30 WIB, Brasil vs Argentina. Pertandingan penuh gengsi ini bisa menentukan posisi teratas di papan klasemen sementara. Sementara itu pada pukul 09.00, Peru akan menjamu Venezuela di Estadion Nacional de Lima.

Berikut ini jadwal matchday kelima dan keenam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan.

Matchday 5 pada Jumat, 17 November 2023

03.00 WIB - Bolivia vs Peru

05.00 WIB - Venezuela vs Ekuador

07.00 WIB - Kolombia vs Brasil

07.00 WIB - Argentina vs Uruguay

07.30 WIB - Cile vs Paraguay

Matchday 6 pada Rabu 22 November 2023

06.00 WIB - Paraguay vs Kolombia

06.30 WIB - Ekuador vs Cile

06.30 WIB - Uruguay vs Bolivia

07.30 WIB - Brasil vs Argentina

09.00 WIB - Peru vs Venezuela

