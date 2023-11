Klasemen Liga Inggris setelah Manchester United Menang 3-0 atas Everton dan Tottenham Hotspur Keok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kemenangan Manchester United atas Everton menutup pekan ke-13 Liga Inggris musim 2023-2024. Torehan tiga poin di Goodison Park pada Minggu, 26 November 2023, membuat klub berjuluk Setan Merah tersebut naik ke peringkat keenam klasemen sementara dengan 24 poin.

Manchester United memetik kemenangan 3-0 atas Everton. Tim asuhan Erik Ten Hag itu mampu mencetak gol lewat aksi brilian Alejandro Garnacho saat pertandingan baru berjalan tiga menit. Pemain 19 tahun asal Argentina itu melakukan tendangan salto yang membuat kiper Jordan Pickford gagal menghalau bola.

Manchester United berhasil memanfaatkan kekacauan lini bertahan Everton yang sibuk mencari gol penyeimbang. Akhirnya, tendangan penalti Marcus Rashford dan sontekan Anthony Martial mengunci kemenangan Setan Merah di Goodison Park.

Laga babak kedua membuat Everton berhasil unggul 51 persen dalam penguasaan bola. Mereka juga membuat 24 peluang mencetak gol, enam di antaranya tepat mengarah ke gawang Andre Onana. Adapun Manchester United hanya membuat sembilan peluang, hanya empat yang mengarah tepat ke gawang Everton.

Buruknya penyelesaian akhir membenamkan Everton ke peringkat ke-19. Posisi ini juga tim asuhan Sean Dyche dapatkan setelah sanksi pengurangan 10 poin dari Premier League dalam kasus pelanggaran aturan keuangan.

Di pertandingan lain, Tottenham Hotspur juga keok di kandang sendiri. Bertanding di Tottenham Hotspur Stadium, tim asuhan Ange Postecoglou menyerah 1-2 atas tamunya, Aston Villa.

Tottenham memecah kebuntuan pada menit ke-22. Memanfaatkan skema tendangan sudut, Giovani Lo Celso berhasil melesakkan bola ke gawang Emiliano Martinez. Namun, mereka gagal mempertahankan kedudukan menjelang turun minum. Melalui skema tendangan bebas, Douglas Luiz mengirimkan umpan silang yang mampu dijangkau Pau Torres. Sundulan jarak dekat tersebut membuat bola masuk ke gawang Guglielmo Vicario.

Petaka untuk Tottenham datang pada menit ke-61. Youri Tielemans berhasil mengoper bola pada Ollie Watkins yang berdiri di batas kotak penalti. Watkins berhasil memasukkan bola ke sudut kiri bawah gawang Vicario. Skor 2-1 Aston Villa berhasil berbalik unggul atas Tottenham.

Kekalahan membuat The Spurs tertahan di peringkat lima klasemen Liga Inggris dengan 26 poin. Adapun kemenangan membuat Aston Villa naik ke peringkat empat dengan 28 poin dari 13 pertandingan.

Rekap hasil pekan ke-13 Liga Inggris

Sabtu, 25 November 2023

Manchester City vs Liverpool 1-1

Burnley vs West Ham 1-2

Luton vs Crystal Palace 2-1

Newcastle vs Chelsea 4-1

Nottingham vs Brighton 2-3

Sheffield United vs Bournemouth 1-3

Brentford vs Arsenal 0-1.

Minggu, 26 November 2023

21:00 Tottenham vs Aston Villa

23:30 Everton vs Manchester United.

Selasa, 28 November 2023

03:00 Fulham vs Wolves.

Klasemen Liga Inggris





Top Skor Liga Inggris

14 gol:

Erling Haaland (Manchester City).

10 gol:

Mohamed Salah (Liverpool).

8 gol:

Son Heung-min (Tottenham)

Jarrod Bowen (West Ham).

7 gol:

Callum Wilson (Newcastle)

Aleander Isak (Newcastle)

Olie Watkins (Aston Villa).

6 gol:

Bryan Mbeumo (Brentford)

Hwang Hee-chan (Wolves)

Dominic Solanke (Bournemouth)

Nicolas Jakson (Chelsea)

Evan Ferguson (Brighton).

5 gol:

Douglas Luiz (Aston Villa)

Eddie Nketiah (Arsenal)

Odsonne Edouard (Crystal Palace).

