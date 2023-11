Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-14: Real Madrid Kalahkan Cadiz 3-0, Jude Bellingham Tambah Gol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid menang 3-0 di markas tim papan bawah Cadiz dalam pertandingan Liga Spanyol pekan ke-14, Senin dinihari, 27 November 2023. Mereka untuk sementara naik ke puncak klasemen.

Rodrygo tampik dalam laga ini. Pemain Brasil ini memborong dua gol, pada menit ke-14 dan 64.

Satu gol lainnya diceploskan Jude Bellingham. Pemain Inggris ini menyumbang gol ke-11 musim ini ini, membuatnya tetap mapan di puncak daftar top skor sementara.

Kemenangan ini mengantar pasukan Carlo Ancelotti mengemas nilai 35. Mereka untuk sementara naik ke puncak klasemen, menggeser Girona (nilai 34) ke posisi kedua. Girona baru akan menjamu Athletic Bilbao pada Senin malam.

Sehari sebelumnya, Atletico Madrid menang 1-0 atas Mallorca. Mereka, yang memiliki satu laga tunda, menempati posisis ketiga dengan 31 poin. Barcelona, yang turun ke peringkat keempat setelah bermain imbang 1-1 di Rayo Vallecano pada hari Sabtu, juga mengemas nilai 31.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-14)

Sabtu, 25 November 2023

Deportivo Alaves vs Granada 3-1

Rayo Vallecano vs Barcelona 1-1

Valencia vs Celta Vigon 0-0

Getafe vs Almeria 2-1

Atletico Madrid vs Mallorca 1-0.

Minggu, 26 November 2023

Villarreal vs Osasuna 3-1

Real Sociedad vs Sevilla 2-1

Cadiz vs Real Madrid 0-3

Real Betis vs Las Palmas 1-0.

Selasa, 28 November 2023

03:00 Girona vs Athletic Club

Klasemen Liga Spanyol

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan