Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-15: Barcelona Kalahkan Atletico Madrid 1-0 Berkat gol Joao Felix

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona harus bersusah payah meraih kemenangan 1-0 atas Atletico Madrid dalam pertandingan pekan ke-15 Liga Spanyol di Estadio Olímpico Lluís Companys, Barcelona, Senin dinihari, 4 Desember 2023.

Joao Felix, yang dipinjam Barcelona dari Atletico, menjadi pembeda dalam laga ini. Pemain Portugal ini mencetak gol pada menit ke-28, memanfaatkan umpan Raphinha.

Barcelona meraih kemenangan pertamanya dalam dua laga. Mereka pun naik ke posisi ketiga klasemen, menggeser Atletico Madrid ke urutan keempat. Barca mengemas nilai 34, tertinggal empat poin dari pemimpin klasemen Real Madrid dan Girona.

Atletico berada di urutan keempat dengan 31 poin dengan masih memiliki satu pertandingan tertunda.

Pada laga lain, Villarreal dan Sevilla bermain 1-1. Almeria juga bermain imbang dengan Real Betis, dengan skor 0-0. Sehari sebelumnya, Real Madrid mengalahkan Granada 2-0.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Peka ke-15, live Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 2 Desember 2023

Las Palmas vs Getafe 2-0

Girona vs Valencia 2-0

Athletic Bilbao vs Rayo Vallecano 4-0

Real Madrid vs Granada 2-0

Osasuna vs Real Sociedad.

Minggu, 3 Desember 2023

Mallorca vs Deportivo Alaves 0-0

Almeria vs Real Betis 0-0

Sevilla vs Villarreal 1-1

Barcelona vs Atletico Madrid 1-0.

Selasa, 5 Desember 2023

03:00 Celta Vigo vs Cadiz.

Klasemen Liga Spanyol

