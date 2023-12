Kalahkan Lionel Messi, Erling Haaland Raih Penghargaan Golden Player Man di Golden Boy 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Erling Haaland dianugerahi penghargaan Golden Player Man pada upacara Golden Boy 2023 di Turin, Italia, setelah memenangi treble bersama Manchester City pada Juni lalu. Penghargaan itu diberikan kepada pemain terbaik berusia di atas 21 tahun, yang dipilih oleh panel spesialis, yang tahun ini mencakup Edwin Van Der Sar, Alessandro Costacurta, Samuel Eto'o, Andriy Shevchenko, Rui Costa, dan Pavel Nedved.

The onor is all ours Erling! From Golden Boy to Golden Player Man, you are an ispiration! #GoldenBoy #Goldenboy2023 #EuropeanGoldenBoy https://t.co/PA7GZTqTzB