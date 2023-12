Jadwal Bola Rabu 6 Desember 2023: Liga Inggris, Liga 2, Liga Prancis, Liga Europa, Liga Champions Asia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu hingga Kamis dinihari, 6-7 Desember 2023, menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga 2, Liga Liga Prancis, Liga Europa, dan Liga Champions Asia.

Liga Inggris akan diisi rangkaian laga pekan ke-15. Malam ini ada laga besar yang akan disiarkan langsung SCTV, yakni Manchester United vs Chelsea.

Ini akan menjadi bentrokan dua tim besar yang tengah sakit. MU baru dikalahkan Newcastle 0-1 dan kini menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 24. Chelsea hanya menang sekali dalam tiga laga dan kini ada di posisi ke-10 klasemen dengan nilai 19.

Selain laga tersebut, Liga Inggris juga akan menampilkan aksi Liverpool dan Manchester City. Liverpool akan berlaga di kandang Sheffield United, sedangkan Man City menyambangi markas Aston Villa.

Sementara itu, Liga 2 akan menampilkan satu laga, yakni Gresik United vs Persela Lamongan. Liga Champions Asia antara lain menghadirkan Hanoi FC (Vietnam) vs Urawa Reds (Jepang).

Malam ini juga ada pertandingan Villarreal Maccabi Haifa di Liga Europa. Sedangkan Liga Prancis menampilkan Marseille vs Lyon.

Jadwal bola selengkapnya:

Liga Inggris

(Pekan ke-15, live Vidio)

Kamis, 7 Desember 2023

02:30 Brighton vs Brentford

02:30 Crystal Palace vs Bournemouth

02:30 Fulham vs Nottingham

02:30 Sheffield United vs Liverpool

03:15 Aston Villa vs Manchester City

03:15 Manchester United vs Chelsea (SCTV).

Liga 2

Rabu, 6 Desember 2023

15:00 Gresik United vs Persela Lamongan

Liga Champions Asia

Rabu, 6 Desember 2023

19:00 Hanoi FC (Vietnam) vs Urawa Reds (Jepang)

19:00 Wuhan Three Towns (Cina) vs Pohang (Korea).

Liga Europa

Kamis, 7 Desember 2023

03:00 Villarreal Maccabi Haifa

Liga Prancis

Kamis, 7 Desember 2023

03:00 Marseille vs Lyon.

