Hasik, Klasemen, dan Top Skor Liga Spanyol Pekan Ke-16: Girona Kalahkan Barcelona 4-2, Geser Real Madrid dari Puncak

TEMPO.CO, Jakarta - Girona berhasil mengalahkan juara bertahan Barcelona 4-2 dalam lanjutan Liga Spanyol pekan ke-16 di Estadio Olímpico Lluís Companys, Barcelona, Senin dinihari, 11 Desember 2023. Mereka pun naik kembali ke puncak klasemen.

Artem Dovbyk membawa Girona unggul pada menit ke-12 melalui tembakan yang melambung di bawah tiang. Robert Lewandowski menyamakan kedudukan tujuh menit kemudian dengan sundulan memanfaatkan bola tendangan sudut.

Miguel Gutierrez merestorasi keunggulan Girona pada menit ke-40. Valery Fernandez mengubah skor menjadi 3-1 pada menit ke-80.

Ilkay Gundogan membalaskan satu gol lagi untuk Barca pada menit ke-90+2. Namun, Girona kembali menambah keunggulan lewat gol Cristhian Stuani (90+5).

Girona memuncaki klasemen dengan 41 poin dari 16 pertandingan, unggul dua poin dari Real Madrid yang mereka geser ke posisi kedua. Sehari sebelumnya Madrid ditahan imbang 1-1 oleh Real Betis.

Barcelona berada di urutan keempat dengan 34 poin, kalah selisih gol dari peringkat ketiga Atletico Madrid yang memiliki satu pertandingan tersisa.

Atletico Madrid menang 2-1 atas Almeria pada laga yang berlangsung lebih awal. Keunggulan itu dipastikan oleh gol Alvaro Morata dan Angel Corea.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Peka ke-16, live Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 9 Desember 2023

Getafe vs Valencia 1-0

Deportivo Alaves vs Las Palmas 0-1

Real Betis vs Real Madrid 1-1

Villarreal vs Real Sociedad 0-3

Mallorca vs Sevilla 1-0.

Minggu, 10 Desember 2023

Atletico Madrid vs Almeria 2-1

Granada vs Athletic Bilbao 0-1

Cadiz vs Osasuna 1-1

Barcelona vs Girona 2-4.

Selasa, 12 Desember 2023

03:00 Rayo Vallecano vs Celta Vigo

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Girona 16 18 41 2 Real Madrid 16 24 39 3 Atletico Madrid 15 18 34 4 Barcelona 16 12 34 5 Real Sociedad 16 11 29 6 Athletic Club 15 12 28 7 Real Betis 16 2 26 8 Las Palmas 16 1 24 9 Getafe 16 -2 22 10 Valencia 16 -4 19 11 Rayo Vallecano 15 -6 19 12 Alaves 16 -6 16 13 Villarreal 16 -7 16 14 Osasuna 16 -8 16 15 Mallorca 16 -6 14 16 Sevilla 15 -1 13 17 Cadiz 16 -10 13 18 Celta Vigo 15 -10 9 19 Granada 15 -16 7 20 Almeria 16 -22 4