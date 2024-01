Mohamed Salah Bela Mesir di Piala Afrika 2023, Kemungkinan Bakal Absen dalam 8 Laga Liverpool

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool harus kehilangan Mohamed Salah hingga awal Februari 2024. Ia akan membela Mesir pada ajang Piala Afrika 2023 yang akan berlangsung di Pantai Gading pada 13 Januari-11 Februari mendatang.

The Reds tidak akan menghadirkan penyerang andalan pada saat laga melawan Arsenal di Piala FA 2023-2024 akhir pekan ini. Penyerang sayap berusia 31 tahun tersebut memang sudah pergi meninggalkan Inggris untuk bergabung dengan Timnas Mesir.

Timnas Mesir berada di Grup B, satu grup dengan Ghana, Cape Verde, dan Mozambiq. Laga pertama Salah bersama Mesir akan terjadi pada 14 Januari 2024 menghadapi Mozambik.

Absennya Mohamed Salah yang akan tampil di Piala Afrika 2023 tentu menjadi tantangan besar bagi Liverpool. Apalagi Si Merah sedang berusaha mempertahankan posisi puncak klasemen Liga Inggris 2023-2024 bersama sejumlah pesaing seperti Aston Villa, Manchester City, dan Arsenal.

Kemenangan atas Newcastle United dengan skor 4-2 pada 1 Januari lalu dan kekalahan Arsenal dari Fulham membuat pasukan Jurgen Klopp berhasil merebut puncak klasemen dengan koleksi 45 poin setelah 20 putaran. Liverpool kini unggul lima poin atas Arsenal yang kini anjlok di posisi keempat dan unggul tiga poin atas Aston Villa yang ada di peringkat kedua dengan 42 poin.

Peran atau kontribusi Mohamed Salah sangat terasa untuk Liverpool sepanjang paruh musim 2023-2024. Dua gol yang diciptakan Mohamed Salah dalam kemenangan atas Newcastle United merupakan gol ke-14 dalam 20 laga Liga Inggris musim ini.

Selain 14 gol tersebut, Salah juga memberikan delapan assist bagi terciptanya gol-gol Liverpool. Karena itulah, absennya Salah akan menjadi tantangan berat bagi Liverpool dan Jurgen Klopp.

Liverpool sudah mengkonfirmasi melalui pernyataan resmi pada Jumatm 5 Januari 2024 bahwa Mohamed Salah tidak akan tampil dalam putaran ketiga Piala FA akhir pekan ini lawan Arsenal. Berapa pertandingan yang akan dilewati Liverpool tanpa Salah tentu bergantung kepada seberapa jauh Timnas Mesir melangkah di Piala Afrika 2023.

Setelah menghadapi Mozambik pada 14 Januari, Timnas Mesir akan menghadapi laga kedua pada 18 Januari 2024 lawan Ghana dan mengahdapi Cape Verde yang merupakan laga terakhir fase grup pada 22 Januari mendatang. Setidaknya akan ada tiga laga yang harus dilalui Liverpool tanpa Salah. Jika Timnas Mesir berhasil ke fase gugur, atau bahkan melangkah hingga babak final, Liverpool akan kehilangan Salah untuk delapan pertandingan.

Mo Salah tentu berharap bisa membawa Timnas Mesir kembali melangkah hingga ke final. Apalagi, Timnas Mesir yang merupakan tiga kali peraih gelar Piala Afrika, tidak pernah gagal melangkah ke fase gugur Piala Afrika sejak 2003-2004.

Jika Timnas Mesir lolos ke 16 besar, mereka akan tampil pada 28 atau 29 Januari tergantung dari posisi finis mereka di Grup B. Jika Mesir terhenti di babak 16 besar, Salah akan tetap absen di laga Liverpool lawan Fulham di ajang semifinal kedua Piala Liga.

Salah juga kemungkinan besar akan absen di putaran keempat Piala FA, dan absen di laga Liga Inggris menghadapi Chelsea. Jika Timnas Mesir gagal di perempat final yang dimainkan pada 2-3 Februari, Mo Salah tidak akan dapat tampil di laga krusial saat tandang mengahdapi Arsenal dalam ajang Liga Inggris.

Berikut Ini Kemungkinan Laga-Laga Liverpool Tanpa Mohamed Salah

07 Januari 2024 Arsenal vs Liverpool - Piala FA

10 Januari 2024 Liverpool vs Fulham - Piala Liga Inggris

21 Januari 2024 Bournemouth vs Liverpool - Liga Inggris

24 Januari 2024 Fulham vs Liverpool - Piala Liga Inggris

Kemungkinan Putaran Keempat Piala FA (tanggal belum ditentukan)

31 Januari 2024 Liverpool vs Chelsea - Liga Inggris

04 Februari 2024 Arsenal vs Liverpool - Liga Inggris

10 Februari 2024 Liverpool vs Burnley - Liga Inggris

BBC SPORT | SKOR.ID

