Napoli Ajukan Tawaran Resmi untuk Pinjam Penyerang Bournemouth Hamed Junior Traore

TEMPO.CO, Jakarta - Napoli telah mengirimkan tawaran pinjaman resmi kepada Bournemouth untuk Hamed Junior Traore dan berharap menyelesaikan kesepakatan dalam beberapa hari mendatang. Seperti dilansir Football Italia pada Jumat, 12 Januari 2024, juara Liga Italia Serie A itu sangat ingin membalikkan keadaan di paruh kedua musim ini setelah kekacauan di paruh pertama, yang membuat mereka memecat pelatih Rudi Garcia dan menggantinya dengan opsi jangka pendek Walter Mazzarri.

Tim berjuluk Partenopei itu saat ini duduk di urutan ke-9 klasemen sementara dengan 28 poin dari 19 pertandingan. Mereka tertinggal jauh dari pemuncak klasemen Inter Milan yang mengemas 48 poin.

Traore bergabung dengan Bournemouth pada tahun lalu dari Sassuolo dalam kesepakatan senilai sekitar 25 juta euro atau Rp 425,49 miliar tetapi kesulitan masuk ke tim utama di tim Liga Inggris itu. Pemain Pantai Gading itu hanya bermain 181 menit dalam total enam pertandingan musim ini.

Napoli have presented an official bid to Bournemouth for Hamed Traoré loan deal today. Talks advancing.

Loan until the end of the season plus buy option clause.

Bournemouth asked for €25m buy option clause and salary covered.

Traoré told #AFCB he wants to join Napoli. pic.twitter.com/Ex9NknppMS