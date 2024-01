Jadwal Bola Malam Ini Rabu 17 Januari 2024: Liga 2, Piala FA, Copa del Rey, Piala Asia, Piala Afrika

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Rabu, 17 Januari 2024, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 2, Piala FA, Copa del Rey, Piala Asia, dan Piala Afrika.

Dari Liga 2 Indonesia akan hadir rangkaian pertandingan babak 12 besar, termasuk Semen Padang vs PSMS Medan. Selain itu ada jadwal playoff degradasi, termasuk Persipura Jayapura vs Kalteng Putra.

Jadwal Copa del Rey (Piala Raja Spanyol) antara lain akan diisi laga Valencia vs Celta Vigo dan Girona vs Rayo Vallecano. Sedangkan replay Piala FA babak keempat menghadirkan Everton vs Crystal Palace.

Piala Asia 2023 akan menampilkan dua laga babak penyisihan grup, yakni Libanon vs Cina dan Tajikistan vs Qatar. Adapun Piala Afrika diisi laga Maroko vs Tanzania dan Kongo vs Zambia.

Jadwal Bola

Rabu, 17 Januari 2024

Liga 2

(Babak 12 Besar)

13:00 PSBS Biak Numfor vs Persipal BU

15:00 Gresik vs Persewar Waropen

15:00 PSIM Yogyakarta vs Persiraja Aceh

19:00 Semen Padang vs PSMS Medan

Liga 2

(Playoff Degradasi)

13:00 Persipura Jayapura vs Kalteng Putra

15:00 Persekat vs PSCS Cilacap

15:00 Persijap Jepara vs Persipa Pati

18:00 Balikpapan vs Sulut United.

Piala Asia

18:30 Libanon vs Cina

21:30 Tajikistan vs Qatar

Kamis dinihari, 17 Januari 2024

Piala FA

(Replay Babak Keempat)

02:45 Blackpool vs Nottingham

02:45 Bristol Rovers vs Norwich

02:45 Everton vs Crystal Palace.

Copa del Rey

(Babak 16 Besar)

02:00 Valencia vs Celta Vigo

03:00 Osasuna vs Real Sociedad

03:30 Girona vs Rayo Vallecano.

Piala Afrika

00:00 Maroko vs Tanzania

03:00 Kongo vs Zambia.

